Katia Ricciarelli furiosa a Scherzi a parte: interviene Manila Nazzaro

La nota artista ha perso le staffe nel programma di Canale 5: la reazione di un’ex gieffina

Su Canale 5 è tornato il programma Scherzi a parte che vede alla conduzione Enrico Papi. La prima puntata ha ospitato anche Katia Ricciarelli, che è stata vittima di uno scherzo che non le è piaciuto affatto. La nota artista parecchio preoccupata per il suo cagnolino Ciuffy, è arrivata ad alzare le mani alla donna che le ha fatto credere che il suo animale a quattro zampe avesse ingerito degli orecchini. A dire la sua sulla dura reazione dell’ex di Pippo Baudo ci ha pensato la sua ex compagna di gioco Manila Nazzaro sui social, facendo capire di non aver per niente apprezzato: “Mamma mia”.



La cantante lirica vittima di uno scherzo del famoso conduttore: pioggia di critiche sui social

Tra i protagonisti del primo appuntamento del varietà condotto da Enrico Papi, e incentrato sugli scherzi c’è stata anche Katia Ricciarelli. Quest’ultima non l’ha presa per niente bene, a causa di una donna bionda che ha accusato il suo cagnolino Ciuffy di avere degli atteggiamenti scorretti. La cantante in preda alla furia è arrivata a prendere per i capelli la signora, lanciandole addirittura dell’acqua addosso con una bottiglietta: scendendo nel dettaglio l’artista ha perso letteralmente le staffe nell’istante in cui si è diretta in una clinica veterinaria, e dopo aver invitato colei che si è presa gioco di lei ad andarsene via. Lo scherzo in diretta orchestrato dal conduttore è diventato più pesante, non appena l’ex gieffina ha appreso del rapimento del suo animale a quattro zampe. A fermare le lacrime disperate dell’artista ci ha pensato il presentatore, quando si è accorto che la situazione stava degenerando. A manifestare il proprio disappunto per la sfuriata che la cantante lirica ha avuto nel programma di Canale 5 è stata Manila Nazzaro, che durante gli ultimi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà non ha avuto un bel rapporto con la stessa, dato che si erano allontanate in vista della finalissima.

L’ex gieffina su Twitter ha fatto capire di essere rimasta sconvolta dall’atteggiamento della sua ex compagna di gioco: “Mamma mia!”. Anche parecchi utenti della rete hanno criticato l’ex di Pippo Baudo, infatti non sfuggono su Instagram questi commenti: “Brutta persona già ai tempi della fattoria”, “Ha confermato quello che si era visto al GF Vip, è veramente cafona e violenta“, “E’ una cafona, l’ha dimostrato chiaramente l’anno scorso. Presuntuosa e cattiva“.

Katia Ricciarelli confessa: “Il Grande Fratello Vip? Basta, ho già dato”

Intanto di recente la cantante lirica in un’intervista concessa al settimanale Vero, ha fatto sapere se prenderebbe nuovamente parte al programma condotto da Alfonso Signorini qualora dovesse ricevere una proposta, dato che ha rotto il silenzio con queste parole:

“Basta, ho già dato. Adesso voglio restare nel mio mondo, quello della musica e della recitazione”.

Inoltre l’artista dopo aver ammesso di avere una faccia da schiaffi, ha precisato che chi la conosce percepisce che è anche una persona simpatica e semplice.