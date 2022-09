Katia Ricciarelli pronta a rifare il Grande Fratello Vip? Parla lei

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 11, 2022 , in Grande Fratello

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente rompe il silenzio: “Ripartecipare? Ho già dato”

Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste più discusse della scorsa edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E dopo un bel po’ di tempo ha rotto nuovamente il silenzio in una intervista rilasciata al settimanale Vero. In questa occasione la giornalista le ha chiesto se riparteciperebbe al reality, qualora dovesse arrivarle la proposta. E la popolare artista, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha subito risposto negativamente, non facendo mistero che una volta basta ed avanza:

“Basta, ho già dato…Adesso voglio restare nel mio mondo, quello della musica e della recitazione…”

Katia Ricciarelli sul suo presunto carattere non facile ammette: “Ho una faccia da schiaffi”

Successivamente la giornalista del settimanale Vero ha fatto presente all’ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip che molte persone credono abbia un carattere non certo mansueto: “Diciamo pure antipatico…” E l’artista, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato che in effetti ha una ‘faccia da schiaffi’, ma in realtà è una persona simpatica ed estremamente semplice: “Quando mi conoscono tutti percepiscono queste mie qualità…” La Ricciarelli, che tempo fa è stata attaccata da Tina Cipollari sui social, ha poi dichiarato che molte persone hanno capito che è una brava persona. Per tale ragione spesso e volentieri le hanno dimostrato tutto il loro affetto: “Mi fa sempre molto piacere…”

La cantante lirica viene allo scoperto: “Difendo la mia vita privata con le unghie e con i denti”

Katia Ricciarelli, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Vero, ha poi dichiarato di essere molto gelosa della sua vita privata. Motivo per cui è sempre stata molto restia a parlare di fatti estremamente privati in pubblico:

“Per me è importante preservare il privato, specie quando me ne sto a casa mia con gli affetti più cari…”

L’artista ha poi dichiarato di aver fin troppo parlato della sua vita privata nel periodo passato nella casa del Grande Fratello Vip. Per tale ragione non ha la minima intenzione di ripetersi: “Ormai l’ho fatto, ma ci tengo a precisare di non avere la minima intenzione di ripetermi…”