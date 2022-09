La porta rossa 3 anticipa la data d’inizio: Lino Guanciale in onda nel 2022

La porta rossa, quando va in onda la 3^ stagione? Anticipata la data d’inizio

Buone notizie per i telespettatori della fiction di Rai2 con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, la nuova stagione andrà in onda prima del previsto. In mezzo a programmi e fiction che saltano o slittano, la serie incentrata sui poteri paranormali del commissario Cagliostro, che dopo la morte rimane intrappolato nel mondo dei vivi, è una piacevole eccezione. Nel dettaglio le vicende del commissario, sarebbero dovute andare in onda nei primi mesi del 2023, più precisamente tra febbraio e marzo ed invece, stando a quanto riporta Gente, la fiction inizierà molto prima, nel 2022. Più precisamente, La porta rossa 3 andrà in onda a partire da venerdì 28 ottobre in prima serata su Rai2.

Anticipazioni fiction di Rai2 con Lino Guanciale: Cagliostro litiga con Vanessa

Per quanto riguarda, invece, la trama de La porta rossa 3, dalle anticipazioni si scopre che Vanessa (Valentina Romani) sarà in Slovenia per completare i suoi studi universitari ma non interagirà più con il commissario Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale). Nel frattempo la madre della giovane, Eleonora (Cecilia Dazzi) contatterà Cagliostro per chiederle aiuto, la figlia è circondata da energie negative e lei non riesce più a mettersi in contatto con lei. Novità importanti riguarderanno anche la poliziotta Stella (Elena Radonicich) che dopo essersi presa un periodo di riflessione con Paoletto (Gaetano Bruno) scomparirà nel nulla. Paoletto inizierà le ricerche temendo che le sia successo qualcosa di grave ed in effetti la donna scomparirà nel nulla facendo perdere completamente le tracce. Infine, Anna (Gabriella Pession) lascerà Trieste per trasferirsi a Siena con la piccola Vanessa. Insomma non mancheranno i colpi di scena e le domande sono veramente tante: Cagliostro e Vanessa torneranno ad avere buoni rapporti? E che fine faranno Stella ed Anna?

La porta rossa 3 anticipa il ritorno in onda: riassunto dell’ultima stagione

La trama dell’ultima stagione, invece, ha visto Anna chiedere al marito defunto di non vegliare più su di lei e la bambina perché la sua interazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti causa eventi nefasti. Paoletto e Stella hanno iniziato una relazione che però entrerà in crisi mentre infine Federico ha dei loschi piani contro Vanessa. L’appuntamento con la nuova stagione è per il 28 ottobre dalle 21.20 circa su Rai2.