Luca Argentero pronto per Striscia: “E’ un regalo”. E su Doc svela…

Striscia la notizia al via, l’attore confessa: “E’ un regalo per me”

Martedì 27 settembre si alzerà il sipario sulla trentacinquesima stagione di Striscia la notizia, il Tg satirico inventato e diretto da Antonio Ricci. Tante le novità a partire dalle nuove veline: Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Dietro il famoso bancone siederanno Alessandro Siani e Luca Argentero. Per Siani si tratta di un gradito ritorno avendo già condotto lo scorso autunno 33 puntate accanto a Vanessa Incontrada. Per l’attore di Doc-Nelle tue mani, invece, si tratta di un debutto assoluto. La sua esperienza nel programma di Canale 5 durerà solo una settimana. Svela emozionato sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Ricci mi ha presentato questa incursione per quello che è, un bell’esperimento, una settimana divertente. Mi ha detto che sarebbe stato un bel regalo per lui se avessi inaugurato la nuova stagione. Ma è un regalo per me!”.

Luca Argentero su Alessandro Siani: “Io posso fare da spalla”

L’attore di Doc e Siani si conoscevano già? Argentero confessa che prima di oggi non avevano mai passato più di un quarto d’ora nella stessa stanza magari durante un’anteprima di un film dell’uno o dell’altro:

“Ero molto felice di sapere che il vero polso della situazione lo avrebbe tenuto un autore di punta di commedie. Io posso fare da spalla, come è già successo a Le Iene con Enrico Brignano”.

L’attore piemontese apprezza molto il collega con cui condurrà Striscia la notizia perché ha un tipo di comicità che se vedi un film riconosci subito che l’ha scritto lui. Scherza anche sul Gabibbo che “esige uno ius primae noctis”.

Doc-Nelle tue mani 3 quando andrà in onda? L’attore rivela: “Non prima del 2024”

Luca Argentero, già molto famoso prima, ha ottenuto la consacrazione con il ruolo di Andrea Fanti in Doc-Nelle tue mani che è sbarcato anche in Giappone. I fan della serie sono in attesa della terza stagione, quando andrà in onda? Rivela Luca Argentero a Tv Sorrisi e Canzoni: “Non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime”. Ma prima di tornare sul set di Doc per l’attore è arrivato il momento di sedersi dietro al bancone più famoso d’Italia, quello di Striscia la notizia!