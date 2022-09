Luca Argentero festeggia: nuovo grande traguardo per Doc-Nelle tue mani

Scritto da Giulia Tolace , il Settembre 12, 2022 , in Serie & Film Tv

Doc-Nelle tue mani sbarca in Giappone! L’attore protagonista e la squadra al settimo cielo

Continua il successo della serie campionessa di ascolti di Rai1 che dal 2020 ad oggi è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale come forse non è mai successo. La serie è già stata acquistata da Francia, Spagna, Portogallo, Canada, America Latina, Slovenia, Inghilterra, Germania e Austria. Inoltre gli Stati Uniti hanno acquistato i diritti per farne prossimamente un remake. Quest’ultimo è stato invece già fatto da Slovacchia e Repubblica Ceca. Adesso però la serie targata Lux Vide è approdata in Giappone, precisamente sabato 10 settembre! L’attore protagonista, Luca Argentero, ha condiviso la locandina sulle stories del suo profilo Instagram ufficiale. La pagina ufficiale della serie, invece, ha scritto:

“Ci siamo, questa sera Doc-Nelle tue mani sbarca in Giappone. E se volete sapere come si scrive Andrea Fanti in kanji trovate la scheda sul sito dell’emittente giapponese”.

Cresce l’attesa per Doc-Nelle tue mani 3: quando iniziano le riprese?

Mentre le prime stagioni della serie medical stanno facendo il giro del mondo il pubblico italiano si chiede impaziente quando potrà guardare la terza stagione. Attualmente i tempi ufficiali non sono stati resi noti ma nei mesi autunnali Luca Argentero e il cast della fiction dovrebbero tornare sul set. Per quanto riguarda invece le anticipazioni i contenuti della trama sono attualmente top secret. Superato il nodo della pandemia il dottor Andrea Fanti dovrà sicuramente affrontare nuove emozionanti avventure. Intanto il pubblico spera in un ritorno di fiamma con la dottoressa Giulia Giordano, a cui presta il volto Matilde Gioli: gli sceneggiatori accontenteranno i fan?

Luca Argentero tra lavoro e famiglia: il periodo d’oro dell’attore

L’attore protagonista di Doc-Nelle tue mani ha passato l’estate in relax insieme alla sua famiglia, la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza. Per lui a breve dovrebbero aprirsi le porte del set della terza stagione della serie e come sempre saranno molti i mesi che impegneranno l’attore. Sempre sul fronte lavorativo, inoltre, Luca parteciperà alla terza stagione di Celebrity Hunted proprio con la moglie. Quest’ultima ha annunciato la sua seconda gravidanza che nei prossimi mesi farà diventare l’attore papà bis!