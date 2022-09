Luca Salatino difeso dalla fidanzata Soraia: “La falsità non ha limiti”

L’ex corteggiatrice si scaglia contro una concorrente del GF Vip 7: lo sfogo sui social

Si è scatenata una polemica nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini, dopo la seconda puntata. Luca Salatino ha preso le distanze da Elenoire Ferruzzi, che non ha nascosto il suo interesse nei suoi confronti. L’ex volto di Uomini e Donne precisamente dopo aver visto una clip su di lui e l’icona trans è sbottato: “Non facciamo passare messaggi sbagliati”. A consolare l’artista ci ha pensato Sara Manfuso, arrivando a sostenere di aver notato un comportamento diverso da parte dello stesso con la showgirl rispetto a quelli degli altri concorrenti. Soraia Allam Ceruti, la fidanzata del 30enne, si è scagliata contro l’opinionista sui social.



Lite tra l’ex tronista e la famosa artista: una gieffina scatena la reazione di Soraia Allam Ceruti

A seguito del secondo appuntamento serale del GF Vip 7, c’è stato un litigio tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi. Tutto ha avuto inizio quando l’ex tronista ha deciso di fare chiarezza sul rapporto instaurato con l’icona trans nella casa di Cinecittà, dopo aver guardato un filmato in cui entrambi sono stati ritratti in delle situazioni divertenti. Il 30enne si è rivolto alla showgirl dicendole: “Io ho giocato e scherzato ma era tutto qui, se tu ci sei rimasta male mi dispiace”. La replica dell’artista è stata: “Ma tu lo sai che le persone sono fatte di sentimenti? Che si può anche soffrire per un sentimento? Allora per te era solo un gioco? Bene”. La reazione dell’artista ha fatto rimanere perplesso lo chef romano, che è tornato a parlare della sua fidanzata: “Io sono troppo innamorato e lei mi manca troppo”. Sara Manfuso ha confortato l’amica, esprimendo il suo parere sull’ex tronista: “Vedevo in lui dei messaggi diversi rispetto a quelli che magari potevano mandarti gli altri inquilini della casa, anche per il modo in cui ti guardava c’era alchimia e attrazione“. Le parole dell’opinionista non sono piaciute alla fidanzata del concorrente: “La grande amica, colei che è stata la prima a incoraggiarla in questa cosa, e ora dice che scherzava? E vedrai sventolare bandiera gialla”. L’ex corteggiatrice ha aggiunto:

“Non ho resistito a pubblicare quello che è successo stanotte, la falsità di alcune persone veramente non ha limiti, sto parlando di lei, questo commento dovevo proprio farlo”.

La nota opinionista nel mirino della fidanzata dello chef romano: “Non è stata sincera”

Soraia Allam Ceruti dopo aver precisato di non avercela con il suo amore, ha sottolineato: “Lui non ha sbagliato nulla, era palesemente evidente che ci giocava e scherzava, la falsità di Sara che dice a lui che scherzava quando è stata la prima a incoraggiarla”. L’ex corteggiatrice ha continuato a criticare l’opinionista: