Lucas Peracchi furioso: “Non ho querelato per tutelare Mercedesz Henger”

Mercedesz Henger, il suo ex compagno non ha dubbi: “Non fosse stato per tutelare lei avrei querelato”

Lucas Peracchi dopo un lungo silenzio è tornato a parlare rilasciando un’intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ed in questa circostanza il popolare ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto che per colpa di determinate voci sul suo conto la sua immagine ne ha risentito, tanto da avergli creato più di qualche difficoltà con una ragazza che sta conoscendo in quest’ultimo periodo. Per chi non se lo ricordasse in passato è finito al centro delle polemiche perchè accusato di essere un uomo violento. E purtroppo a distanza di anni quella nomea non è ancora riuscito a togliersela. La giornalista gli ha quindi chiesto come si sente oggi. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha subito risposto di essere molto arrabbiato pentendosi all’epoca di non aver adito per vie legali:

“Sono arrabbiato…E lo sono ancor di più se penso che avrei potuto agire legalmente, ma non l’ho fatto per tutelare Mercedesz (all’epoca stavano insieme)…”

Ha inoltre confessato che con gli eventuali soldi del risarcimento avrebbe potuto ripulire internet da tutte le voci tendenziose circolate sul suo conto.

Lucas Peracchi non ci sta: “E’ ingiusto che ci sia questo pregiudizio nei miei confronti”

La giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto all’ex tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi se continua a vedere la ragazza che ha conosciuto poco tempo fa oppure se tra loro è già finita, viste le voci tendenziose sul suo conto. E l’ex compagno di Mercedesz Henger, la cui mamma è uscita dall’incubo dopo il brutto incidente automobilistico, ha risposto affermativamente perchè frequentandolo si è ricreduta, anche se non ha nascosto di credere sia davvero ingiusto che ci siano pregiudizi nei suoi confronti:

“Non trovo giusto che ci sia questo pregiudizio nei miei confronti…Oltretutto, dato che sono un ragazzo tatuato e muscoloso, è facile credere a queste accuse…”

Il ragazzo non ha poi fatto mistero di non capire perchè debba continuare a vivere con questa croce addosso, visto che non ha mai fatto niente di male: “E’ stata rovinata la mia reputazione…”

Grande Fratello Vip, il personal trainer è pronto: “Io ci sono”

Successivamente la giornalista ha fatto presente a Lucas Peracchi di essere venuta a conoscenza che vorrebbe tanto partecipare a questa edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. E il ragazzo, che tempo è finito al centro delle polemiche per aver espresso giudizi non proprio carini nei confronti dell’ex Mercedesz Henger, ha risposto che in effetti vorrebbe tanto partecipare: “Se il pubblico vuole vedere movimento, muscoli e fascino da vendere, io sono qui!” Signorini gli darà questa chance?