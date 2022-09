Eva Henger, incubo finalmente finito: aggiornamenti sul suo stato di salute

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 15, 2022 , in Personaggi Tv

Incubo finito per la popolare soubrette: ecco come sta adesso

Mesi fa Eva Henger è stata purtroppo protagonista di un bruttissimo incidente stradale in Ungheria. In quella occasione lei ed il marito hanno rischiato seriamente di perdere la vita, com’è successo ai conducenti dell’altra auto con cui c’è stato lo scontro. Dopo questo incidente la showgirl ha subito ferite su tutto il corpo e il suo recupero fisico e psicologico è durato per mesi. Ecco però adesso arrivare finalmente una belle notizia. Di cosa si tratta? Il marito Massimiliano Caroletti contattato dal portale del magazine di gossip Novella 2000 ha rivelato che finalmente la moglie è guarita:

“Durante il controllo i dottori hanno dichiarato che l’attrice si è completamente ripresa e potrà tornare una volta per tutte alla vita normale…”

Eva Henger torna finalmente a condurre una vita normale: adesso può lasciare le stampelle

Il portale del magazine di gossip Novella 2000 ha poi rivelato che la popolare showgirl d’ora in poi potrà finalmente fare a meno delle stampelle per camminare e muoversi in libertà recuperando quindi la sua più totale autonomia:

“Potrà finalmente abbandonare anche le stampelle a cui Eva si è sostenuta nelle settimane scorse per camminare in autonomia…”

Il sito web ha poi ricordato che in questi ultimi mesi la mamma di Mercedesz Henger, la quale ha rivelato che non parteciperà al GF Vip, è stata seguita dal dottor Lorenzetti e dalla cardiologa Roberta Manganelli.

Massimiliano Caroletti (marito della showgirl), come sta adesso? Parla lui

Ma come sta il marito di Eva Henger, che a sua volta ha avuto problemi dopo l’incidente stradale. Quest’ultimo ha rivelato al portale web di Novella 2000 che ci vorrà ancora qualche mese per stare bene al 100%: “Ci vorranno altri mesi perché lo sterno si calcifichi del tutto…” Successivamente l’uomo è tornato a parlare della moglie, asserendo che sua figlia Mercedesz le ha dato un supporto eccezionale, tanto da arrivare a dire che è stata praticamente la sua ombra: “Mercedesz è diventata l’ombra di Eva…” E questo dimostra che ormai le due sono riuscite a gettarsi definitivamente alle spalle le incomprensioni.