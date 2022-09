Manuel Bortuzzo, la fidanzata Angelica nella bufera: ironia sui disabili

Angelica Benevieri choc: spunta il video sull’imitazione delle persone disabili

La fidanzata di Manuel Bortuzzo finisce nella bufera. Angelica Benevieri, divenuta nota nelle scorse settimane per essere divenuta la nuova fiamma del nuotatore, si è infilata in un vortice pericolosissimo, dopo aver attirato l’attenzione sui social con una imitazione agghiacciante. Angelica è stata infatti protagonista di un’azione di abilismo e questo ha scatenato un grande caso mediatico. Nel video oggetto di critiche in queste ore si vede chiaramente la giovane entrare in un bagno, salvo poi rendersi conto di essere entrata in quello riservato alle persone diversamente abili. Dopo essersi mostrata con un viso non poco sorpreso, nel video si vede la stessa Angelica uscire zoppicando e mimando degli spasmi, per “motivare” la sua presenza in quel wc e di fatto scimmiottando chi quelle difficoltà purtroppo le vive nel quotidiano. La fidanzata di Bortuzzo, che come ben sappiamo è disabile a causa dell’incidente accaduto nel 2019, si è poi giustificata sui social, che però non le hanno lasciato scampo.

Manuel Bortuzzo, la fidanzata prova a difendersi inutilmente. Poi arriva la replica del nuotatore

Dopo il fattaccio la giovane star dei social ha provato a scacciare le critiche che l’hanno avvolta. Angelica ha ricordato che ai tempi del video, postato su TikTok, era giovane e probabilmente non in grado di comprendere a pieno la gravità del gesto. E dopo aver ricevuto piogge di attacchi social, il fidanzato Manuel Bortuzzo ha pensato di prendere le difese della sua recente fiamma, postando una foto in compagnia di Angelica e con annesso dito medio in risposta alle critiche. Nessun problema tra i due, questo vecchio scivolone non sembra aver in alcun modo minato la serenità della coppia.

Contatti con l’ex gieffina prima di fidanzarsi per il nuotatore? Il retroscena

Da poco tempo il nuotatore ed ex concorrente del GF Vip pare aver ritrovato la serenità insieme alla giovane Angelica. Ma stando ad alcuni clamorosi gossip Bortuzzo avrebbe riallacciato i contatti con la sua ex fidanzata Lulù Selassiè, con la quale ha iniziato una storia proprio nella casa più spiata d’Italia. Situazione, che semmai fosse realmente avvenuta, non ha intaccato più di tanto la serenità della Benevieri, fresca di inizio relazione con il nuotatore.