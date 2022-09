Manuel Bortuzzo si sentiva con Lulù Selassié prima di fidanzarsi? Lo scoop

L’ex gieffino ufficializza la storia con la nuova fiamma: la frecciatina della nota influencer

Di recente Manuel Bortuzzo ha ufficializzato a sorpresa la sua relazione con Angelica Benevieri. L’influencer napoletana Deianira Marzano ha lanciato una chiara frecciatina alla nuova fiamma dell’ex gieffino, svelando una bomba clamorosa, visto che in un post condiviso in una storia del suo profilo Instagram ha scritto:

“Fino a poco tempo prima si sentiva ancora con Lulù, che dire forse alla nuova fidanzata andava bene“.

Manuel Bortuzzo ha presentato la fidanzata sui social: come ha reagito la sua ex?

Da diversi giorni Manuel Bortuzzo si trova al centro del gossip per essere uscito allo scoperto, rendendo pubblica la sua storia d’amore con la tiktoker Angelica Benevieri. L’ex gieffino quindi non ha mantenuto la promessa fatta in un’intervista, poichè aveva dichiarato che dopo la rottura con Lulù Selassié non avrebbe presentato la sua fidanzata sui social. A dire la sua sulla nuova relazione del nuotatore ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano: “Non lo considero assolutamente un amore vero”. La nota esperta di gossip poi ha sostenuto che l’ex chiacchierato concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, si sentiva ancora con la principessa etiope. Intanto a proposito della sorella di Jessica e Clarissa, a molti utenti della rete non è di certo sfuggita la sua reazione, dopo che il suo ex ha confermato la sua nuova liaison amorosa con la foto di un bel bacio. In realtà l’ex gieffina ha preferito non esporsi e quindi il silenzio, visto che da parte sua non è arrivata alcuna frecciatina.

Il signor Bortuzzo furioso sui social: “C’è un limite a tutto. Non alimentate odio inutile”

Nel contempo Franco Bortuzzo il padre dell’ex gieffino ai microfoni di Novella 2000 ha rotto il silenzio con queste parole: “Dopo l’esperienza che ha vissuto al GF Vip mio figlio non ama andare in pasto al gossip, ai social network e a gente che potrebbe attaccare una sua compagna solo in quanto tale. Ora è felice e a me basta questo”. Poi ha specificato di non essere la causa della rottura tra suo figlio e la principessa etiope: “Non è un ragazzo che si fa convincere da me, ha la testa sulle spalle. Ha fatto tutto da solo”. Infine si è detto convinto che il reality che vede al timone Alfonso Signorini non era adatto per l’ex gieffino: “A lui non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino ad ora”. Dopo che sono venute alla luce queste sue dichiarazioni e aver fatto i conti con l’ira dei leoni da tastiera a quanto pare, il padre del nuotatore ha perso la pazienza: