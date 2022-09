Manuel Bortuzzo racconta il suo dramma: “Avevo perso la voglia di vivere”

La rinascita dell’ex gieffino dopo l’incidente: “Ecco quando ho ritrovato un senso alla vita”

Il noto nuotatore Manuel Bortuzzo, oggi è stato ospite del programma BellaMà che vede al timone Pierluigi Diaco. L’ex gieffino è tornato a parlare del bruttissimo momento vissuto, cioè di quando è rimasto paralizzato dopo una sparatoria, rivelando in che modo è riuscito a ritrovare la voglia di vivere. Quindi il 23enne si è raccontato riportando alla mente l’incidente che l’ha costretto alla sedia rotelle, con queste parole:

“Quando sono rientrato in acqua ho ritrovato un senso alla vita che avevo perso mentre ero in ospedale e poi grazie agli amici, io vivo anche per loro. Stare bene era il mio obiettivo”.

Il noto nuotatore sui continui gossip su di lui: “C’è gente che non sa che fare”

Manuel Bortuzzo ha preso parte a una nuova puntata della trasmissione BellaMà in onda su Rai Due. Per iniziare ha precisato di non sentirsi affatto una persona speciale: “Io credo che la specialità al giorno d’oggi è la spontaneità di essere normali, se stessi”. Poi ha fatto sapere cosa gli ha insegnato il dramma che ha vissuto: “Che per quanto si possa programmare nella vita, la vita vera è quella che si vive nelle cose che non hai programmato. La vera sfida sta nell’imprevisto”. L’ex gieffino a un ragazzo che gli ha detto di stimarlo tantissimo poichè al posto suo non avrebbe avuto la sua forza, ha risposto ammettendo: “Se mi avessero detto che avessi dovuto vivere tutto questo avrei detto non ce la faccio. Grazie alle persone che hai a fianco….mi sono detto sono fortunato e vado avanti”.

Dopo aver confessato di essere più forte di prima, ha fatto capire di essere stufo dei gossip su di lui:

“C’è gente che non sa che fare nella vita, adesso sono fidanzato, nel momento che sei esposto è normale che c’è sempre qualcuno che è pronto a dire la sua”.

La gaffe di Manuel Bortuzzo nel programma di Rai Due: cosa ha detto sul GF Vip

L’ex gieffino che nelle scorse ore ha parlato della sua fidanzata per la prima volta, poi quando il conduttore gli ha chiesto per quale motivo ha accettato di partecipare al reality show che vede al timone Alfonso Signorini, oltre a dire che è tutto vero comprese le dinamiche ha sottolineato: “Non mi sono assolutamente pentito di averlo fatto. Anzi sono contento”. La gaffe di cui si è reso protagonista il 23enne però non è passata di certo inosservata, visto che non appena Pierluigi Diaco ha voluto sapere se seguiva la trasmissione di Canale 5 prima di prenderne parte ha risposto: “Lo lasciavo in sottofondo ogni tanto questo programma”.