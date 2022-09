Manuel Bortuzzo parla per la prima volta della nuova ragazza: “È speciale”

Manuel Bortuzzo esce allo scoperto parlando della sua nuova relazione: “Ragazza speciale”

L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo, dopo la tormentata storia all’interno della casa più spiata d’Italia con Lulù Selassié, finita poche settimane dopo l’uscita dalla casa di Cinecittà con un comunicato all’Ansa, ha di nuovo trovato l’amore. Infatti sono settimane che Manuel Bortuzzo pubblica storie insieme ad Angelica Benevieri mentre i due sono insieme, si abbracciano e si baciano con commenti carini e amorosi. Nelle ultime ore il nuotatore ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi parlando per la prima volta della sua nuova relazione: “Inizio una nuova vita con Angelica. È una ragazza speciale e vogliamo vivere il meglio di quello che verrà”, ha dichiarato.

Lo scandalo che ha coinvolto la fidanzata di Manuel Bortuzzo nelle ultime ore in merito alla disabilità

Qualche giorno fa era scoppiata una bufera su Angelica Benevieri, l’attuale fidanzata di Manuel Bortuzzo, perché era uscito fuori un suo video pubblicato su Tiktok anni fa in cui derideva i ragazzi disabili che andavano in bagno. Poco dopo la ragazza in prima persona ha voluto difendersi dalle critiche dicendo che è umano sbagliare e che era piccola quando aveva fatto quel video, non aveva la maturità che ha adesso e che non lo rifarebbe, dicendo poi che ha uno zio disabile che non ha mai giudicato. Chissà come avrà preso la notizia Manuel Bortuzzo, che sicuramente è molto sensibile sull’argomento, anche se la questione si riferisce appunto a diversi anni fa quando i due ancora non si conoscevano.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri pronti a vivere la loro storia d’amore insieme

Nonostante questa bufera scatenatasi nelle ultime ore sulla ragazza di Manuel Bortuzzo, comunque chiarita dalla diretta interessata attraverso i suoi canali social, e anche le critiche al nuotatore per la repentina interruzione della sua storia con Lulù Selassié nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip che non è riuscita a svilupparsi al di fuori del reality di Alfonso Signorini, sembra finalmente che Manuel Bortuzzo abbia ritrovato l’amore dopo la storia tormentata con Lulù Selassié e dopo la sua ultima relazione avuta prima del reality con Federica Pizzi. Ora il nuotatore sembra intenzionato a fare sul serio e a viversi a pieno la sua nuova relazione con Angelica Benevieri, documentando il loro amore anche attraverso qualche storia su Instagram per tenere aggiornati i suoi tanti fan.