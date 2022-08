Manuel Bortuzzo bacia una ragazza: chi è la nuova fidanzata? (FOTO)

Angelica Benevieri ha fatto breccia nel cuore dell’ex gieffino: la foto del loro primo bacio

Manuel Bortuzzo è stato protagonista assoluto della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. E come tutti sapranno bene, nei mesi passati nella casa più spiata dagli italiani si è innamorato di Lulù Selassiè, con la quale ha però deciso di rompere circa un mese dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini. Si segnala che in queste ultime ore il ragazzo è tornato prepotentemente sotto i riflettori del gossip. Cos’è successo? Ha pubblicato una foto su instagram in cui è impegnato a baciare una famosa tiktoker (l’immagine è disponibile dopo il secondo paragrafo). Insomma il ragazzo con questa foto è venuto allo scoperto: dopo la rottura con la sorella Selassiè ha finalmente ritrovato l’amore.

Chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo? Lei è una famosa tiktoker di 20 anni

In tanti adesso si staranno chiedendo chi sarà mai la nuova fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il cui inizio della prossima edizione potrebbe slittare a causa delle imminenti elezioni politiche. Lei si chiama Angelica Benevieri, ha 20 anni ed è originaria di Roma. E’ seguitissima sia su instagram che su Tik Tok. E’ anche comparsa in Tv nel programma di Cesare Bocci, Imperfetti sconosciuti, e ha recitato nella serie Tv Le indagini di Lolita Lobosco. E’ legatissima alla sua famiglia, come dimostra anche un suo recente post dedicato a suo nonno: “Nonno, anche se non mi riconosci più, l’amore nei tuoi confronti è lo stesso di sempre e non cambierà mai…”

la giornata di domani completamente svoltata da manuel bortuzzo e l’annuncio del suo nuovo fidanzamento nel pieno della notte adoro pic.twitter.com/MZVdc0uy3k — V (@harsiness) August 26, 2022

Manuel Bortuzzo dimentica la sua ex fidanzata con un’altra: fan increduli

La pubblicazione della foto del bacio tra l’ex gieffino e la sua nuova fidanzata, Angelica Benevieri, ha preso in contropiede i suoi tantissimi fan, i quali non hanno mai nascosto di sperare in un suo ritorno di fiamma con Lulù Selassiè. Tuttavia tanti di loro hanno voluto fargli le più sincere congratulazioni, nella speranza che questo loro sentimento possa durare il più a lungo possibile. Si fa inoltre presente che la sua ex non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione a tal proposito. Lo farà presto?