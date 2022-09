Manuel Vallicella perché si è suicidato? Cosa c’è dietro il gesto estremo

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 21, 2022 , in Uomini e Donne

Uomini e Donne, perchè l’ex tronista di Uomini e Donne si è suicidato? Parla l’amico

Oggi non si fa altro che parlare sui social dell’improvvisa morte di Manuel Vallicella. Difatti l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si è tolto la vita a soli 35 anni. Ad annunciarlo è stato l’amico sui social. Ovviamente sono stati tanti a chiedersi il motivo che l’ha spinto a fare questo gesto estremo. A fare chiarezza ci ha pensato proprio quest’ultimo in un’intervista rilasciata al portale FanPage.it. Cosa ha detto? Ha rivelato che il giovane è caduto in depressione dopo la morte della sua amata madre:

“Manuel era vittima di depressione da quando, due anni fa, era morta sua madre…”

L’amico ha poi rivelato che ha sempre cercato di stargli vicino, anche se non ha mai mostrato ciò che aveva dentro: “Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro…”

Morto Manuel Vallicella, l’amico fa un’importante rivelazione: “Dopo la morte della madre è cambiato”

Successivamente l’amico dell’ex tronista di Uomini e Donne che si è tolto la vita in queste ultime ore, sempre in questa intervista rilasciata al portale web FanPage.it, ha dichiarato che purtroppo dopo che sua madre è morta due anni fa è cambiato molto chiudendosi sempre più in sè stesso:

“Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere…”

Il suo gesto estremo ha comunque preso tutti di sorpresa, come ha confessato lui stesso: “Non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato a questo gesto…” E anche Ludovica Valli non ha nascosto tutta la sua incredulità.

Ex tronista si è tolto la vita, l’amico fa chiarezza: “Non si drogava”

L’amico ha poi tenuto a precisare al portale web FanPage.it che Manuel Vallicella non aveva nessun tipo di problema, e che forse potrebbe aver ceduto ad un momento di estrema debolezza:

“Non aveva problemi particolari, nemmeno di lavoro o di salute. Non si drogava ed era sano come un pesce. Non ho parole…”

Il ragazzo ha anche rivelato com’è venuto a scoprire che il suo amico ha compiuto questo terribile gesto: “Me lo hanno detto i nostri amici, avevano visto i soccorsi fuori dal suo negozio…”