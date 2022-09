Morte Manuel Vallicella, Ludovica Valli sconvolta: “Sono senza parole”

Uomini e Donne, l’ex tronista si è suicidato: il dolore di Ludovica Valli

Manuel Vallicella si è suicidato. La brutta notizia è stata data direttamente da un suo amico sui social. Poco fa anche l’ex tronista del dating show, la quale ha avuto il piacere di essere corteggiata per mesi dal giovane ragazzo che si è tolto la vita, ha rotto il silenzio su instagram, non facendo mistero di essere rimasta di sasso nel momento in cui ha saputo la terribile notizia: “Sono rimasta senza parole, davvero, sono sconvolta….” E anche i tanti fan del dating show hanno avuto la sua stessa reazione.

Ludovica Valli sull’ex tronista suicidato confessa: “Non dimenticherò mai la tua timidezza”

Successivamente l’ex tronista di Uomini e Donne, sempre in questo suo post pubblicato su instagram, ha anche rivelato che non dimenticherà mai la grande sensibilità mostrata in più occasioni da Manuel Vallicella, il quale si è suicidato in queste ultime ore lasciando tutti davvero senza parole:

“Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore…”

Ludovica ha poi voluto dare un ultimo saluto al ragazzo: “Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fa buon viaggio…” Ovviamente anche i suoi numerosi follower si sono uniti al suo dolore facendo le più sincere condoglianze alla famiglia del ragazzo che si è tolto la vita. Si segnala che al momento non è dato sapere il motivo per cui l’ha portato a fare questo gesto estremo.

Manuel Vallicella morto, l’ex tronista di Uomini e Donne svela: “Non ti dimenticherò mai”

Ludovica Valli ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato nelle sue storie su instagram asserendo che non lo dimenticherà mai:

“Rimarrai per sempre nel mio cuore ti mando e continuerò a mandarti, lassù, sempre, i nostri abbracci…”

Si ricorda che Ludovica non l’ha scelto preferendo uscire dalla trasmissione mano nella mano con Fabio Ferrara. Tuttavia Maria De Filippi gli ha poi proposto di fare il tronista. Purtroppo quella sua esperienza è durata molto poco, visto che ha deciso di abbandonare asserendo di aver capito subito di non essere a suo agio a fare il tronista.