Mara Venier batte un record con Domenica In e svela: “E’ impegnativo, ma…”

Scritto da Denis Bocca , il Settembre 7, 2022 , in Domenica In

Mara Venier batte il record di Pippo Baudo: “Ne ha condotte tredici, io quattordici!”

L’11 settembre, per la gioia di tutti i telespettatori e appassionati di televisione, avrà inizio la quattordicesima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier in persona. E con questo la sua conduttrice ha battuto il record di Pippo Baudo che si è fermato solo a tredici. Ama il suo lavoro e non vede l’ora di affrontare questa nuova edizione ricca di ospiti, sorprese, novità e tanto altro. D’altronde arrivata a una tale età, con una carriera simile alle spalle, si può permettere di scegliere gli ospiti da avere nel suo salotto. “E’ una trasmissione molto impegnativa” ha confessato lei al settimanale Nuovo Tv, “ma quando mi chiedono di ricondurla non riesco a dire di no”.

La conduttrice di Domenica In fa una confessione: “Con il gruppo di lavoro a volte ci sono discussioni”

Rapporti idilliaci senza mai una virgola di sbagliato non esistono. Così come nella sfera sentimentale così come nella sfera professionale. E lo sa bene Mara Venier che al settimanale Nuovo Tv ha fatto una confessione: “Con il gruppo di lavoro ci sono discussioni, ma la considero una seconda famiglia”. D’altronde passano insieme moltissimo tempo perché se la domenica termina la puntata, rigorosamente in diretta, si inizia fin da subito, da lunedì mattina, a lavorare alla puntata successiva. La conduttrice, inoltre, può contare su un’azienda come la Rai che le lascia massima libertà.

Mara Venier e il rapporto con Nicola: “Gli dispiace non avere più tempo per stare insieme”

E’ giusto, all’interno di una coppia, che si abbiano degli spazi ben precisi di manovra. E così Nicola Carraro ha la sua isola a Santo Domingo e le sue passioni così come Mara Venier ha le sue ovvero i suoi nipoti (che li vizia sempre), la sua amata trasmissione Domenica In, e i suoi amici veri che adora invitare a casa a mangiare deliziosi piatti cucinati apposta da lei. Ora Mara Venier (che ha confessato che un ex ha tentato di ucciderla) sarà molto impegnata, ma almeno verrà ripagata dall’amore di tutti gli spettatori che domenica saranno pronti davanti al piccolo schermo a guardare Domenica In.