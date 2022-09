Mara Venier, confessione spiazzante: “Un mio ex ha cercato di uccidermi”

Mara Venier lo ha confessato solo ora: “Un mio ex mi ha aspettato sotto casa con un coltello”

Sta per tornare in onda con la sua Domenica In la conduttrice veneta e, in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera ha rivelato quali sono i temi di cui si parlerà in questa edizione e, tra i vari, ampio spazio avrà la violenza contro le donne. Tema di cui la Venier ha ammesso di esserne a conoscenza molto bene, per la prima volta dopo anni ha confessato di aver avuto un fidanzato violento che è arrivato persino a tentare di ucciderla:

“Era molto violento. Mi picchiava, è arrivato a cercare di uccidermi. Mi ha aspettato sotto casa con un coltello.”

E poi ancora ha aggiunto: “Non ha accettato la fine della nostra storia, diceva di amarmi ma questo non è amore.”

La conduttrice di Domenica In racconta il suo dramma: “Mi ha distrutto”

Mara Venier è un fiume in piena nella lunga intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere. Ha raccontato il suo dramma spiegando come quell’uomo, di cui non ha mai rivelato l’identità, l’abbia distrutta non solo fisicamente ma anche moralmente:

“Non soltanto con le botte o con le coltellate. Ti fanno sentire una nullità. Una cosa nelle loro mani. Io ho provato la paura. La paura della violenza fisica, e la paura di sporgere denuncia. Ma ero innamorata, e quando ami non vuoi vedere: l’amore ti porta a giustificare quasi tutto”

Alla fine la conduttrice la spirale di violenza è riuscita ad interromperla e lo ha denunciato ma i problemi non sono finiti perché quell’uomo, che non accettava la fine della relazione, è arrivato persino a minacciare di ucciderla e tutto questo a segnato la Venier che per molto tempo si è sentita irrisolta, vittima della debolezza e dell’incapacità di agire.

Mara Venier pronta per la nuova edizione del suo programma: “Il segreto è che non sono trash”

La conduttrice veneta sta per tornare in onda con la nuova edizione di Domenica In, è giunta già alla sua quattordicesima. È notizia recentissima, invece, la cancellazione del suo show in prima serata. Durante l’intervista non ha fornito molte anticipazioni sul programma ma ha rivelato quale pensa sia il segreto del successo: “Sono pop non trash. Popolare, non volgare. E studio, il sabato sera non esco mai. Resto a casa a preparare la puntata. Se presento un libro lo leggo fino alle tre del mattino.”