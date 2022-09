Mara Venier e il momento buio nel suo passato: “Il dolore mi ha cambiata”

“I dolori mi hanno portata ad essere quella che sono”, la confessione della nota conduttrice

Non ha nascosto i suoi momenti di malinconia Mara Venier, che quest’anno ha tagliato il nastro della sua quattordicesima edizione al timone di Domenica In, segnando un record assoluto (Pippo Baudo infatti si è fermato a tredici conduzioni). Sta vivendo un momento d’oro la conduttrice di Rai1, felice accanto al marito Nicola e con tanti amici ritrovati, come Enzo Arbore suo grande amore. Sulle pagine del settimanale Chi, l’artista ha raccontato però che i dolori nella sua vita non sono mancati. Impegnata nella difesa delle donne, la conduttrice ha ammesso di aver vissuto sulla sa pelle la violenza:

“Da ragazza ho vissuto un’esperienza di questo tipo, non ne ho mai parlato e non ne volevo parlare. Poi ho ritenuto che fosse necessario dire che sì, anche io ho vissuto un’esperienza di questo tipo”.

Ha raccontato di non aver denunciato all’epoca per paura, sbagliando, e ha voluto lanciare un messaggio alle donne sottolineando che va segnalato anche solo un gesto di aggressività. “Sono i dolori della mia vita che mi hanno portata ad essere quella che sono”, ha ammesso la conduttrice.



Conduttrice di Domenica In parla della perdita di una collaboratrice: “Dolore lacerante”

“La Mara di 30 anni fa non è la Mara di adesso: il dolore, il vissuto, la crescita. C’è stato un cambiamento radicale in me”.

Queste le parole di Mara Venier che si è sfogata ammettendo di aver vissuto sulla sua pelle tante sofferenze dovute alla perdita di persone care e tra queste ha voluto ricordare la scomparsa di Carmela, la sua gobbista, morta per Covid a soli 50 anni. “È stato lacerante il dolore che ho provato”, ha raccontato sottolineando che durante la pandemia andare in onda con lo studio vuoto e la preoccupazione per il periodo storico che stavamo attraversando è stato molto difficile. La conduttrice non ha nascosto che durante le pause pubblicitarie spesso si lasciava andare alle lacrime.

Mara Venier sul figlio perso ammette: “Pagina difficilissima della mia vita”

Legatissima all’ex compagno, Renzo Arbore, la conduttrice di Domenica In ha raccontato di aver perso un figlio in passato:

“Pagina difficilissima della mia vita, non lo dimentichi mai. Fai sempre i conti: quanti anni avrebbe adesso?”.

La vita però ha regalato anche tante gioie alla Mara nazionale, che ha vissuto un imprevisto in diretta di recente, ed è una nonna felice con accanto un uomo che la comprende e la sostiene. “vale sempre la pena di andare avanti e guardare al futuro” ha raccontato la conduttrice, lanciando un messaggio importante di speranza al suo pubblico.