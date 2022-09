Mara Venier, il marito Nicola rivela un segreto: “Abbiamo fatto un patto”

Nicola Carraro svela un retroscena: “Io e mia moglie abbiamo fatto un patto”

Il marito di Mara Venier conduttrice ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Novella 2000. E tra una domanda e l’altra la giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiedergli se è vero che ogni tanto fugge per andare in vacanza da solo con gli amici. Quest’ultimo ha risposto affermativamente, asserendo che tra lui e la popolare conduttrice di Domenica In c’è una sorta di patto:

“Lo faccio spesso, ma è un patto che abbiamo fatto quando ci siamo sposati…”

Difatti l’uomo ha rivelato di aver detto immediatamente alla moglie che paio di mesi l’anno li avrebbe passati al mare: “Le ho detto che io un paio di mesi l’anno mi sarei goduto il sole, il mare ed il golf…”

Mara Venier e la confessione di suo marito: “Vorrei che lavorasse meno”

Successivamente la giornalista del magazine Novella 2000 ha chiesto a Nicola Carraro se vorrebbe che sua moglie, la quale tornerà in Tv a partire da domenica prossima, smettesse di lavorare. E l’uomo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha dapprima dichiarato che non è ancora pronto a vedere la conduttrice a tempo pieno a casa impegnata a lavare, e successivamente non ha nascosto che gradirebbe lavorasse un po’ meno del solito:

“No, per carità, non sono pronto ad averla in casa a pulire tutto il giorno…Io vorrei che lavorare meno, perchè Domenica In è un impegno di quaranta settimane l’anno…”

L’uomo non ha poi nascosto di sperare di riuscire a convincere la conduttrice a frenare un po’ sul lavoro, aggiungendo però di non essere sicuro di riuscire a convincerla: “Ama così tanto il suo lavoro a Domenica In che ormai credo di aver sposato Domenica In…”

Nicola Carraro lo rivela per la prima volta: “Ecco cosa mia moglie detesta di me”

La giornalista del settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi ha poi domandato all’uomo quali sono le sue ‘manie’ che fanno storcere un po’ il naso a sua moglie Mara Venier. Carraro ha quindi risposto che quest’ultima si è sempre lamentata del suo disordine e del fatto che fumasse un po’ troppo in passato: “Mi faceva delle scenate terrificanti, ora sono state sostituite da quelle per l’arrivo tanti pacchi che ordino online…”