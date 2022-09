Domenica In riparte con una grande ospite: che colpo per Mara Venier

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 7, 2022 , in Domenica In

Annunciata la prima ospite della nuova edizione di Domenica In: è Loretta Goggi

E’ tutto pronto per la nuova stagione dello storico programma del pomeriggio domenicale di Rai1, che Mara Venier condurrà per il quattordicesimo anno (non consecutivo) a partire dall’11 settembre, come da tradizione alle ore 14.00. Sulla prima puntata della trasmissione il sempre informato TvBlog ha appena annunciato un’ospite: trattasi di Loretta Goggi, che da fine mese vedremo ancora una volta nella giuria di Tale e Quale Show, capitanato da Carlo Conti. Sarà quindi lei ad inaugurare ufficialmente il ritorno del programma dopo la pausa estiva durata tre mesi e un’edizione, quella dell’anno scorso, premiatissima in termini di ascolti nonostante la forte concorrenza del pomeridiano di Amici in onda su Canale5.

Ospiti Domenica In, 11 settembre: Mara Venier ritrova Alberto Matano dopo il matrimonio

Molti altri personaggi dello spettacolo animeranno la puntata d’esordio della nuova stagione, dove domenica 11 settembre la conduttrice avrà il collega ed amico Alberto Matano, al quale ha fatto da testimone di nozze all’inizio dell’estate. Prevista inoltre la presenza di Andrea Sannino e Franco Riacciardi, questi ultimi protagonisti della nuova sigla d’apertura del programma, assieme alla padrona di casa, come apprendiamo dal sito citato all’inizio dell’articolo. Sempre TvBlog ricorda poi che Mara venerdì sera sarà ospite di Carlo Conti e Vanessa Incontrada all’Arena di Verona dove, in occasione dei Tim Music Awards 2022, le verrà consegnato in diretta il premio Diva Arena di Verona.

Domenica In, prima puntata: spazio anche alla cronaca con l’ospitata di Stefania Matteuzzi

Infine, non solo spettacolo: nella prima puntata della nuova edizione del suo programma Mara Venier si occuperà di un tema molto delicato e purtroppo sempre attuale, quello della violenza sulle donne, ospitando Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la donna uccisa dal suo stolker a Bologna. Ricordiamo, a tal proposito, che in una recente intervista la conduttrice ha confessato di essere stata lei stessa vittima della violenza di un suo ex in passato, che ha tentato di ucciderla…