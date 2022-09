Marco Liorni: “Ci ha lasciati…”, parole struggenti in diretta a Italia Si

Italia Si: la nuova edizione si è aperta con le immagini da Londra sull’addio alla regina

E’ iniziata oggi, sabato 17 settembre, la quinta edizione del programma condotto da Marco Liorni, in onda come da tradizione a partire dalle 17.00. E uno dei primi temi dei quali si è parlato nel corso della diretta è stato l’addio alla regina Elisabetta: “Ci ha lasciati qualche giorno fa, l’8 settembre” ha ricordato il conduttore, aprendo un collegamento con l’inviato della Rai dalla capitale britannica, Marco Varvello, precisando poi che mancano poche ore ai funerali (meno di 48 ore, dato che verranno celebrati lunedì).

Sarà un evento mondiale, ai funerali prenderanno parte tanti capi di stato e altri reali

ha aggiunto subito dopo, cedendo quindi la parola, come suddetto, al giornalista intervenuto da Londra.

Italia Si, l’inviato da Londra: “Impressionante quello che sta avvenendo qui”

“E’ davvero impressionante quello che sta facendo la popolazione britannica, è come se una grande famiglia avesse perso una persona cara. Tutti si sentono in dovere di esserci” ha dichiarato il giornalista in collegamento con Marco Liorni, in riferimento alla fila di persone lunga chilometri che si avvicina passo dopo passo alla camera ardente per omaggiare la sovrana prima dell’ultimo saluto. Chiuso il collegamento da Londra, Marco (che in un’intervista uscita in questi giorni ha raccontato un grande dolore del suo privato parlando della morte di un familiare) ha voltato pagina con gli ultimi aggiornamenti sulla terribile alluvione che ha sconvolto le Marche: “Si teme che le condizioni atmosferiche possano peggiorare […] Ci sono ancora due dispersi” ha detto in proposito.

L’inviata di Marco Liorni in collegamento dai luoghi dell’alluvione: “Non ci sono parole”

Intervenuta da una delle aree più colpite, l’inviata di Italia Si Caterina Varvello, indossando un paio di stivali e un impermeabile, ha commentato: “Non servono parole, bastano le immagini… guardate, qui c’è solo fango”, con la regia che nel frattempo ha inquadrato alcune persone intente a riparare i danni del nubifragio. Immagini davvero forti, come quelle che nei giorni scorsi abbiamo visto in tutti i telegiornali.