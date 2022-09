Marco Liorni, non succedeva da quattro anni: “Finalmente sto per fare…”

“Finalmente una vera vacanza con mia moglie dopo quattro anni”, l’annuncio del conduttore

Periodo molto impegnativo quello in corso per Marco Liorni, che dall’inizio dell’estate vediamo in onda 7 giorni su 7 con la seguitissima Reazione a catena e che questo fine settimana è tornato anche con Italia Si, il programma del sabato pomeriggio che conduce ormai da cinque stagioni. E proprio sui suoi numerosi impegni di lavoro ha posto l’attenzione in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiùTV spiegando che, visto lo stop di Italia Si che nel periodo della messa in onda dei Mondiali di Calcio andrà in onda con alcuni appuntamenti registrati, potrà finalmente concedersi una lunga vacanza con la moglie Giovanna, cosa che non fa da quattro anni, essendo al lavoro praticamente per tutta l’estate con il quiz del preserale.

Italia Si, in arrivo puntate speciali sui Mondiali: “Non saranno in studio ma in esterna”

Marco Liorni ha spiegato che le puntate speciali del suo programma in onda nel periodo dei Mondiali verranno trasmesse alle 14.00 anziché alle 17.00 e racconteranno un po’ l’Italia nel mondo, con moda, motori, arte, cibo, artigianato e tanto altro: tali puntate verranno registrate in esterna prossimamente e ciò gli consentirà, come già detto, di prendersi un periodo di riposo dato che tra Reazione a catena nel frattempo sarà finita. Non solo nel periodo dei Mondiali: il programma del sabato avrà due appuntamenti speciali anche il 24 e il 31 dicembre e saranno dedicati ovviamente alle festività natalizie.

Marco Liorni e il rapporto con Mauro Coruzzi: “A volte ci scriviamo a notte fonda”

Infine, il conduttore (che recentemente ha ricordato un trauma vissuto in passato) nell’intervista ha parlato anche di Mauro Coruzzi, come nelle scorse edizioni opinionista fisso a Italia Si, al quale è legato da una profonda amicizia che va avanti dal 2006, anno in cui hanno lavorato per la prima volta insieme in un programma Mediaset dedicato al Grande Fratello: “Ci sentiamo tutti i giorni, a volte anche la sera tardi, perchè siamo due insonni perciò capita di scriverci anche a notte fonda”.