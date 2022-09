Maria De Filippi mette in guardia Gemma Galgani: “Hai visto cos’è successo?”

Uomini e Donne, la conduttrice insinua un dubbio: “Gemma hai visto cos’ha fatto il tuo cavaliere?”

Martedì scorso è arrivato in studio un nuovo cavaliere per corteggiare la popolare dama, la quale ha accettato di buon grado. Nella puntata di oggi però ecco arrivare un nuovo colpo di scena. Cos’è successo? Durante un ballo il cavaliere Didier ha danzato con un’altra dama lasciando con le mosche in mano Gemma. Ovviamente Maria De Filippi, una volta finito questo momento, ha subito fatto notare alla Galgani questa cosa, volendo sapere la sua opinione:

“Gemma…Ho visto che Didier ha ballato con Stefania…Oppure sbaglio?”

E la dama ha subito risposto affermativamente, anche se non è sembrata affatto preoccupata: “Si, certo…Ho notato…Lui è un bravo ballerino…Gli piace molto il ballo…Balla bene…Io meno…”

Maria De Filippi mette alle strette la dama del dating show: “Perchè Didier non ha ballato con te?”

Successivamente ha preso nuovamente la parola la popolare conduttrice di Uomini e Donne, che ha colto subito la palla al balzo per chiedere alla dama il motivo per cui il suo spasimante di origini francesi ha preferito ballare con un’altra, visto che in studio è venuto proprio per corteggiare lei. E Gemma Galgani, che sulle pagine del settimanale Nuovo ha voluto fare una promessa, ha subito risposto che è stata occupata a sua volta perchè un altro cavaliere ha chiesto di ballare: “Perchè non ha ballato con me? Mi ha chiamato quel signore…Ero occupata…”

Gemma Galgani, il suo cavaliere minimizza: “E’ solo un ballo”

E’ poi intervenuto il cavaliere francese di Uomini e Donne, il quale ha cercato di minimizzare la faccenda: “E’ solo un ballo…” Maria De Filippi l’ha quindi subito rassicurato sul fatto che ovviamente non ha fatto niente di male nel ballare con un’altra dama. E Gemma è sembrata essere dello stesso avviso della conduttrice, asserendo di credere che al momento non abbia commesso errori, visto che a sua volta ha danzato con un altro cavaliere. Ovviamente Tina Cipollari non ha potuto esimersi dal commentare lanciando le sue solite frecciatine velenose alla dama, che però ha preferito lasciare correre.