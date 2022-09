Maria De Filippi, un’artista ha rotto il silenzio: “Mi ha cambiato la vita”

La nota ballerina svela un retroscena sul secondo nome del figlio: c’entra la conduttrice di Amici

Nelle scorse ore Giulia Pauselli nota al pubblico per essere stata una ballerina professionista del talent show che vede al timone la moglie di Maurizio Costanzo e che di recente ha messo al mondo il suo primo figlio, si è raccontata sui social. La giovane artista ha spiegato la ragione per cui lei e il suo amato hanno deciso di dare anche il nome Maria al loro bambino, facendo sapere che c’entra anche la nota conduttrice del programma che sforna talenti:

“Per me e Marcello ha una grandissima importanza, ci ha cambiato la vita, ha tantissimi significati, è un modo per dimostrare forse la nostra gratitudine nei suoi confronti“.

La giovane artista rompe il silenzio dopo il parto: “Tornerò ad Amici quando mi sentirò pronta”

Il 30 agosto 2022, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori del primogenito Romeo Maria. La ballerina a distanza di alcune settimane, ha fatto sapere di avere una nuova energia e dei nuovi obiettivi. Sempre tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, la giovane artista che è diventata mamma da poco ha rotto il silenzio sul parto: “E’ stato naturale. E’ andato benissimo, è stata l’esperienza più forte della mia vita, mi sono sentita potente. E’ indescrivibile, la notte più bella della nostra vita”.

A questo punto ha elogiato il suo compagno: “E’ un papà assolutamente presente, non mi fa mancare niente, l’aiuto, l’amore, mi fa sentire bellissima nonostante adesso devo recuperare molto”. Poi ha sottolineato che inizialmente lei e il suo amato avevano una lista pronta di nomi, dopodichè ha preso subito in considerazione il nome del suo bambino anche per questo motivo: “Rappresenta l’amore, la storia di Romeo e Giuletta è quella più conosciuta al mondo”. Alla domanda di un fan se tornerà nel noto talent show, invece ha risposto:

“Spero di sì ma lo farò solo nel momento in cui mi sentirò pronta fisicamente e psicologicamente, c’è un recupero fisico importante, il corpo deve tornare in forma”.

Giulia Pauselli sulla sua carriera ammette: “Ho maturato un sogno nuovo”

La giovane artista ha specificato per quale ragione lei e il suo compagno hanno aggiunto un nome femminile al figlio: “Come se la sensibilità di una donna potesse abbracciare il nome di un maschio, è un nome molto importante anche se noi non siamo praticanti, è comunque il nome della vergine Maria, che spesso viene accostata all’immagine dei bambini”. L’ex allieva di Amici che a pochi mesi dal parto ha lasciato il talent in cui è stata per anni una delle ballerine professioniste, a chi le ha chiesto se pensa di riprendere la sua carriera dentro la scuola che sforna talenti oppure si tratta di un addio ha ammesso: