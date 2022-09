Sconvolti Maria Soave e Massimiliano Ossini: “Non avremmo mai pensato di…”

Unomattina e la morte della Regina Elisabetta, i conduttori: “Non avremmo mai pensato di parlarne”

Non poteva non aprirsi con le storiche immagini della Regina Elisabetta morta ieri la puntata di Unomattina Estate andata in onda oggi, venerdì 9 settembre 2022, che è stata anche l’ultima poiché da lunedì, com’è ben noto, partirà la stagione invernale con Ossini alla conduzione in solitaria. E proprio Massimiliano Ossini, salutando i telespettatori all’inizio della diretta, è sembrato non riuscire a trovare le parole, spiegando: “Non avremmo mai pensato di parlare di un argomento estremamente importante che cambierà la storia non solo degli inglesi ma di tutti quanti noi”.

Si, cambia il corso della storia la morte della Regina Elisabetta II

ha replicato Maria Soave.

“Più della Regina Elisabetta ha regnato il Re Sole”, le parole dei conduttori di Unomattina

“Più di Elisabetta II ha regnato solo il Re Sole, lei sarà per sempre la regina, ha regnato per settant’anni” ha detto inoltre Massimiliano Ossini sempre in apertura della puntata di oggi del suo programma, affiancato dalla collega Maria Soave vestita a lutto, con un abito nero.

96 anni, di cui 70 di regno, come hai detto tu, Massimiliano, è stata la sovrana più longeva dopo il Re Sole. Ha nominato 15 Premier britannici e ha conosciuto 7 Papi

ha rivelato la Soave, continuando: “Era già regina addirittura quanto era Primo Ministro Winston Churchill”.

A Unomattina il ricordo della Regina Elisabetta: “Ha attraversato la storia di due secoli”

“Elisabetta ha attraversato la storia di due secoli e di questo oggi vogliamo parlare” ha poi concluso Maria Soave, che ha sottolineato anche che dal momento dell’annuncio della morte avvenuto alle 19.30 di ieri (ora italiana), tutte le televisioni del mondo stanno parlando del lutto che ha colpito la famiglia reale inglese.

La regina amava molto l’Italia, è stata qui da noi per ben cinque volte, la prima delle quali nel 1951 quando era ancora principessa, e da regina ci è tornata dieci anni dopo, nel 1961

ha svelato Ossini.