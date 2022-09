Regina Elisabetta morta: il Regno Unito ha perso la sua sovrana più longeva

Addio alla sovrana: il mondo piange la Regina

Dopo ore di ansia è arrivata la notizia più triste: la Regina Elisabetta è morta. Il mondo piange la più longeva sovrana, che è scomparsa a 96 anni questo pomeriggio. L’annuncio è stato dato tramite un comunicato ufficiale di Buckingham Palace, poi in diretta televisiva e diffuso dai principali organi di stampa. I funerali dovrebbero avere luogo tra dieci giorni. Le condizioni di salute della Regina, che fino all’ultimo ha insistito per adempiere ai suoi obblighi da sovrana, sono andate gradualmente peggiorando a partire dallo scorso ottobre. Un evento storico nella storia. La notizia delle gravissime condizioni della Regina è stata utile per una reunion che sembrava utopia: si sono ritrovati i principi William ed Harry, i figli un tempo unitissimi del principe Carlo e Lady Diana, che negli anni si sono allontanati a causa di non poche frizioni. E’ stata proprio la famiglia a dare la news al mondo intero: “Se n’è andata in pace”.

La vita della Regina, sovrana per 70 anni

Quasi un secolo attraversato al comando del Regno Unito, la Regina Elisabetta è stata sovrana per 70 anni, soglia record raggiunta proprio nei mesi scorsi. Salita al tron all’età di venticinque anni, alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, venendo poi incoronata il 2 giugno 1953 nell’Abbazia di Westminster. Una vita ricca di gioie e sofferenze, a partire dalle premature perdite in famiglia fino agli eventi tragici affrontati, ma anche un’esistenza dedita all’amore. Celebre il matrimonio con il Principe, Elisabetta e Filippo si sposarono il 20 novembre 1947 presso l’Abbazia di Westminster. Dopo il matrimonio i coniugi abitarono a Clarence House, in quel di Londra. Il 14 novembre 1948 vide la luce il loro primo figlio, il Principe Carlo. Fece epoca la scomparsa di Lady Diana, consorte di Carlo dal 1981 al 1986, un anno prima della tragica morte in un incidente.

Elisabetta II morta pochi giorni dopo il 25° anniversario di Diana

La morte della Regina Elisabetta avviene tra l’altro a pochissimi giorni di distanza dall’anniversario numero 25 di Diana. Lo scorso 31 agosto è stato celebrata infatti la ricorrenza della scomparsa della ex moglie di Carlo, primo figlio della sovrana del Regno Unito. Un fatto che ha segnato per sempre la Storia, non solo di Oltremanica. Ancora oggi si avvicendano dubbi, domande, indiscrezioni, rivelazioni e varie speculazioni sul fattaccio.