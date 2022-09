Maria Teresa Ruta, confessione dolorosa a Storie Italiane: “Trauma enorme”

“La separazione è un trauma per i figli”, la confessione dell’ospite di Eleonora Daniele

Lungo talk sulle coppie che scoppiano nella seconda parte della puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, venerdì 30 settembre 2022, dove la padrona di casa Eleonora Daniele ha avuto vari ospiti, tra i quali Maria Teresa Ruta con sua figlia Guenda Goria. E’ stata la prima Maria Teresa ad intervenire sull’argomento, introdotto da un servizio che ha riepilogato le ultime separazioni, ossia quella di Ilary Blasi e Francesco Totti che ha tenuto banco per tutta l’estate, poi quella di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e quella annunciata solo pochi giorni fa, di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. “La separazione è sempre un trauma per i figli” ha dichiarato la Ruta, che anni fa, come tutti sanno, si è separata da Amedeo Goria.

Storie Italiane, la confessione di Maria Teresa Ruta: “Si possono commettere degli errori”

“Durante la fase della separazione può anche capitare di fare degli errori” ha spiegato Maria Teresa ai microfoni del programma condotto da Eleonora Daniele.

L’ho sempre detto, la famiglia viene comunque al primo posto. Anche se si sbaglia, quando ci si separa il rispetto e la tutela dei figli devono venire al primo posto. Non bisogna mai litigare o fare scenate

ha dichiarato la Ruta, che ha poi aggiunto: “Si deve sempre pensare al bene dei figli e cercare di trovare le parole giuste per dire loro della separazione, facendogli anche capire che l’amore e il rispetto reciproco non finiscono anche se ci si è accorti di essere ormai incompatibili”.

Storie Italiane, l’ospite di Eleonora Daniele: “Tutti speriamo che l’amore duri per sempre, ma…”

“Quando diciamo ‘si’, speriamo tutti che sia per sempre” ha commentato successivamente Maria Teresa Ruta, prima che la padrona di casa del programma mandasse in onda un filmato di una loro ospitata avvenuta in trasmissione nel 2017 assieme ad Amedeo Goria, in occasione della quale Guenda ha ammesso di essersi sentita sempre un po’ il genitore dei suoi genitori. Intanto recentemente è stata invece Maria Teresa a fare una confessione sulla figlia.