Massimiliano Ossini, annuncio a Unomattina: non è un giorno come tutti

“Ecco che giorno è oggi”, le parole del conduttore all’inizio della diretta di questa mattina

E’ stato, come da tradizione, Unomattina a dare il via alla programmazione di Rai1 oggi, martedì 27 settembre 2022, con uno spazio che il padrone di casa ha dedicato alla giornata mondiale del turismo.

Guardate lo splendore di queste immagini. Siamo immersi nell’arte e nella cultura, nei panorami del nostro bel Paese, così lo chiamava il sommo Dante

sono state le parole che il conduttore ha pronunciato mentre la regia ha mandato in onda alcuni video girati nei posti più belli d’Italia, a cominciare da Venezia. “Il nostro è un Paese dal clima mite, ricco di coste, montagne e dolci colline” ha poi aggiunto.

Massimiliano Ossini all’inizio della diretta: “L’Italia è il Paese dei profumi e dei colori”

“Viviamo nel Paese dei profumi e dei colori, ma anche delle passeggiate, delle camminate e dei percorsi spirituali” ha asserito successivamente il conduttore di Unomattina che, raggiunto il centro dello studio, ha annunciato:

Oggi vogliamo festeggiare il nostro bel Paese, la nostra Italia, perchè quella odierna è la giornata mondiale del turismo.

“Abbiamo deciso di iniziare la nostra puntata di oggi con una capitale, anzi la capitale… mi riferisco alla capitale del turismo, che ci invidiano e ci copiano nel mondo. Si, sono riusciti a copiarcela, è Venezia” ha poi concluso, aprendo un collegamento con un inviato intervenuto proprio dalla città lagunare. Massimiliano ha inoltre ironizzato dicendo: “Come hanno fatto a copiarci Venezia? Ci sono riusciti davvero”.

Unomattina tornato in onda oggi dopo lo sciopero di ieri che ha fatto saltare la diretta

E’ tornato regolarmente in onda stamani il programma condotto da Massimiliano Ossini, ieri cancellato a causa dello sciopero che è stato indetto presso gli studi Rai di Roma ieri, che ha visto la soppressione anche di diverse altre trasmissioni, come Storie Italiane, Oggi è un altro giorno, I Fatti Vostri, Bella Ma’, Agorà, Elisir e La vita in diretta, in una giornata particolare perchè alcune delle trasmissioni appena citate avrebbero dovuto commentare i risultati delle elezioni.