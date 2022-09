Cancellato Unomattina, saltato anche Storie Italiane: palinsesto stravolto

Unomattina, saltata la puntata di oggi: ecco perchè Massimiliano Ossini non è andato in onda

Mattinata decisamente anomala quella di oggi, lunedì 26 settembre 2022, per le principali reti televisive Rai e Mediaset: sul primo canale della Tv di Stato il programma condotto da Massimiliano Ossini non è andato in onda per lasciare spazio ad una lunga diretta speciale del TG1, dedicata ovviamente ai risultati elettorali. Ricordiamo che solitamente il TG1 del mattino va in onda fino alle 9.00, orario in cui la linea passa alla trasmissione di Ossini: oggi, però, vista la giornata post-elettorale, la rete ha deciso di prolungare per l’intera mattinata il telegiornale, facendo quindi saltare il programma.

Cancellato anche Storie Italiane: non è andata in onda neppure la trasmissione di Eleonora Daniele

Non solo Unomattina: le modifiche alla programmazione di oggi hannno visto anche la soppressione del programma condotto da Eleonora Daniele, anche se mentre scriviamo il sito di Rai1 indica una puntata breve prevista alle 11.00, ma il profilo twitter della trasmissione ha annunciato invece che Storie Italiane non sarà in video e tornerà regolarmente domani. Probabilmente a creare confusione è stato anche lo sciopero indetto oggi presso le sedi Rai di Roma, che ha fatto saltare i programmi del mattino di Rai3, come Agorà ed Elisir. Rimane da capire se l’appuntamento di Storie Italiane che il sito di Rai1 riporta alle 11.00 andrà effettivamente in onda ma in replica, quindi con spezzoni delle puntate precedenti, appunto per via dello sciopero, o se lo speciale TG1 proseguirà fino a mezzogiorno, orario in cui la linea passerà, come da tradizione, alla Clerici.

Cambiamenti anche nel palinsesto pomeridiano di oggi della Rai: Serena Bortone non andrà in onda

Infine, cancellazione di Unomattina e Storie Italiane a parte, segnaliamo che anche nel pomeriggio sono previste modifiche nel palinsesto odierno delle maggiori reti della Rai, con Oggi è un altro giorno che non verrà trasmesso e sarà sostituito da una lunga edizione speciale del TG1 della durata di due ore.