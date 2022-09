Massimiliano Ossini colpito: “Ricordo straordinario”, il cantante non c’è più

“C’è un’iniziativa straordinaria”, l’annuncio fatto in diretta dal conduttore di Unomattina

E’ stata dedicata ad uno dei cantanti più amati di sempre l’ultima parte della puntata di Unomattina andata in onda oggi, mercoledì 28 settembre 2022, dove il padrone di casa Massimiliano Ossini, con il sottofondo dell’indimenticabile “Attenti al lupo”, ha annunciato:

Quando ascoltiamo questa canzone e pensiamo al lupo, ci viene in mente un personaggio, nostro, italiano e famosissimo, al quale dedichiamo questa parte della trasmissione

“Lo facciamo perchè c’è una mostra straordinaria a Roma, per omaggiarlo, è all’Ara Pacis” ha aggiunto subito dopo, lanciando un servizio sull’evento in questione che, come la canzone appena citata ha fatto ben intendere, si svolge in memoria di Lucio Dalla.

“Lucio Dalla morto pochi giorni dopo aver fatto Sanremo”, il ricordo di Massimiliano Ossini

Finito il servizio, il conduttore di Unomattina ha presentato alcuni ospiti presenti in studio, come il cantautore Pierdavide Carone, che nel 2012 ha partecipato al Festival di Sanremo proprio in coppia con Lucio Dalla. Parlando di quella partecipazione al festival, Ossini ha ricordato: “Lucio ci ha lasciati solo dodici giorni dopo”.

Sembrava dirigesse sia me che l’orchestra in quel Sanremo, Lucio ha sempre avuto lo sguardo fisso su di me sul palco dell’Ariston: ciò mi ha fatto vivere il festival meglio di come lo avrei vissuto se fossi stato lì da solo

ha dichiarato Pierdavide Carone, che ha poi aggiunto: “Io ero molto giovane, lui è venuto con me e a fatto in modo che tutto ciò che è successo accadesse”.

A Unomattina il ricordo di Lucio Dalla anche da parte della sua storica corista, Iskra Menarini

Dopo Carone la parola è passata a Iskra Menarini, storica corista di Lucio Dalla: “Quando l’ho conosciuto ero una rockettara, è venuto assieme a Curreri nel posto in cui mi trovavo, mi ha invitata a fare un provino e da lì è partita tutta la mia vita” ha raccontato Iskra ai microfoni del programma di Massimiliano Ossini (che ieri ha aperto con un annuncio inaspettato), aggiungendo poi: “Ho lavorato al suo fianco per ben venticinque anni, mi ha sempre voluta accanto a lui”.