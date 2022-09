Mattino Cinque: “Bullismo al GF Vip!” clamorosa accusa di Raffaello Tonon

Scoppia il caso Marco Bellavia, ospite a Mattino 5 non ha dubbi: “Bulli nella Casa”

Oggi Federica Panicucci ha parlato con i suoi ospiti del Grande Fratello Vip. E ad un certo punto ha anche voluto porre l’attenzione sul concorrente, che in questi giorni sta facendo arrabbiare tutti nella casa più spiata dagli italiani. Quest’ultimo ieri sera ha anche confessato ad Alfonso Signorini di soffrire mentalmente. In questi giorni l’uomo ha fatto notare questo suo problema anche agli altri inquilini vip, che purtroppo non si sono dimostrati particolarmente sensibili. A tal proposito Raffaello Tonon non ha avuto alcun dubbio nel dire che sia vittima di bullismo:

“Non lo ascoltano perché sono solo dei bulli di periferia…Certe scene le vediamo ovunque: il branco che si riunisce contro una persona…”

Mattino 5, Pamela Prati prende in giro il concorrente? La rivelazione choc in diretta

Raffaello Tonon, ospite oggi da Federica Panicucci, ha poi voluto esprimere la sua opinione sull’avvicinamento tra la popolare soubrette sarda e Marco Bellavia, il quale è stato attaccato da Giovanni Ciacci dopo la diretta di ieri sera. In casa sono stati tanti ad esprimere perplessità su questa loro amicizia, arrivando addirittura a dire che lui la starebbe prendendo in giro. L’ospite stamattina ha invece dichiarato di pensarla all’opposto, asserendo di essere certo che sia lei a prendere in giro il concorrente, e non certo il contrario:

“Attenzione perchè è molto furba…Ora fa il tira e molla e dice di non essere più sicura. Non è Marco a prendere in giro Pamela, è il contrario…”

Tonon è certo che qualora la Prati dovesse subodorare l’interesse del pubblico su questa loro amicizia non avrebbe problemi ad avvicinarsi definitivamente a Bellavia: “Se non li buttano fuori tra venti giorni lei comincia ad essere sicura…”

Patrizia Groppelli contro i concorrenti del reality: “E’ una cosa molto vigliacca prendersela con i più deboli”

Ha poi preso la parola anche la popolare opinionista di Mattino Cinque, che non ha nascosto di essere molto dispiaciuta nell’aver visto Marco Bellavia a disagio nella casa del Grande Fratello Vip:

“E’ stato bullizzato…E’ una cosa molto vigliacca prendersela con i più deboli…”

Successivamente ha detto la sua anche Morena Zapparoli, che invece ha voluto spezzare una lancia in favore del gruppo, asserendo di credere abbiano frainteso Marco non capendo bene il suo dolore interiore.