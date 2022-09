Mattino 5, Federica Panicucci senza parole: “E’ davvero impressionante”

Mattino Cinque, la conduttrice stupita in diretta: “Non ci posso credere”

Sul finire della seconda parte del programma mattutino di Canale 5 Federica Panicucci ha parlato del Grande Fratello Vip con i suoi opinionisti in studio. Ad un certo punto la popolare conduttrice ha mandato in onda la clip di presentazione di una delle concorrenti più discusse al momento, Elenoire Feruzzi, la quale ha delle unghie lunghissime. Una volta finito l’RWM la popolare conduttrice non ha nascosto tutto il suo stupore per questo particolare più che evidente:

“Ma sono vere quelle unghie? Ma sono davvero impressionanti…Sono impressionanti…Ma come fa? Anche solo vestirsi…Mah…”

Federica Panicucci, il suo ospite non lo nasconde: “Ho il terrore, sono stato malissimo”

Successivamente ha preso la parola Alessandro Cecchi Paone, il quale ha subito confessato alla conduttrice di Mattino 5, che giorni fa è stata costretta a stravolgere la scaletta per dare ampio spazio all’alluvione nelle Marche, di essere terrorizzato nel vedere quelle unghie così lunghe di Elenoire Ferruzzi:

“Io ho paura…Ho davvero paura…Stanotte ho sognato quelle unghie e sono stato malissimo…”

A quel punto ha preso nuovamente la parola la presentatrice del rotocalco mattutino di Canale 5 asserendo che non ha dubbi che in questa edizione se ne vedranno delle belle, visto le premesse di ieri sera: “Ne vedremo delle belle sicuramente…”

Mattino 5, la conduttrice e la gaffe in diretta: ospite la corregge subito

Federica Panicucci ha poi voluto parlare stamattina di Pamela Prati mandando in onda la clip in cui Giovanni Ciacci è tornato a parlare del famoso ‘caso Mark Caltagirone’. In questa occasione non ha lesinato frecciatine nei confronti della gieffina, che incontrerà nella casa più pista dagli italiani giovedì prossimo. Peccato che la presentatrice ne fosse all’oscuro, visto che ha annunciato agli spettatori a casa che lo stylist avrebbe varcato la porta rossa la prossima settimana. Motivo per cui Cecchi Paone è subito intervenuto per correggerla:

“Giovedì credo, lo sto aspettando perchè avrà un ruolo molto importanti sulle malattie sessualmente trasmesse…”

Difatti proprio Ciacci mesi fa in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi ha rivelato di essere affetto dall’hiv.