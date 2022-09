Mattino 5, Federica Panicucci in grande difficoltà: scaletta stravolta

Federica Panicucci costretta a stravolgere la scaletta del programma: cos’è successo

Stamattina gli italiani si sono svegliati con una bruttissima notizia. Difatti nella notte si è abbattuta un’alluvione nelle Marche causando morti e forti disagi. E anche la popolare conduttrice ha seguito la vicenda in diretta a Mattino Cinque stravolgendo in parte la scaletta della puntata, che sarebbe dovuta essere dedicata alla Regina Elisabetta morta poco più di una settimana fa: “L’emergenza maltempo è prioritaria…” E subito dopo ha mandato in onda delle immagini live dalle zone colpite dal maltempo stanotte:

“C’è davvero della devastazione di quei luoghi…Una situazione non prevedibile…Immagini eloquenti…”

Mattino Cinque, la conduttrice parla con un volontario: “E’ stato un vero e proprio incubo”

Successivamente Federica Panicucci avrebbe voluto parlare brevemente della Regina Elisabetta, ma la regia del programma l’ha subito stoppata perchè al telefono c’era un volontario, che purtroppo ha vissuto in prima persona questa incredibile tragedia: “E’ stato un vero e proprio incubo…E’ venuta giù tanta acqua in pochissimo tempo…” Ovviamente la presentatrice, che ieri ha dovuto fare fronte ad un problema in diretta, ha ascoltato in religioso silenzio la testimonianza del suddetto soccorritore, il quale non ha nascosto che la situazione è davvero molto grave:

“Al momento neppure noi abbiamo un quadro di quello che sta succedendo…Non riesco a dare informazioni precise…”

La conduttrice, rendendosi conto della gravità della faccenda, si è quindi limitata a dire che ovviamente è qualcosa da non augurare a nessuno: “La potenza dell’acqua è stata devastante…”

La conduttrice senza parole dopo la testimonianza: “Mamma mia”

Una volta chiusa la telefonata Federica Panicucci si è guardata intorno un po’ spaesata, limitandosi a dire: “Mamma mia…” Poco dopo è intervenuta l’opinionista di Mattino 5, Patrizia Groppelli, che ha legittimamente domandato se nessuno ha previsto una tragedia del genere: “E’ questo ciò che mi sto domandando…” E la conduttrice ha subito tenuto a precisare che probabilmente l’allerta c’era, ma solo relativa:

“Forse c’è stata un’allerta relativa…Probabilmente non imaginavano una tale potenza dell’acqua e l’esondazione del fiume…”

Francesco Vecchi e la sua collega hanno poi chiuso la trasmissione mattutina annunciando ai telespettatori che seguiranno aggiornamenti sulla faccenda nell’edizione del TG5 in onda subito dopo.