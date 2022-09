Mattino Cinque, Federica Panicucci stoppa la diretta: “Colpo di scena”

Federica Panicucci blocca la diretta: “C’è un’ultim’ora molto importante”

Oggi è andata in onda l’ultima puntata settimanale di Mattino 5. E nella seconda parte la popolare conduttrice ha parlato con i suoi ospiti in studio sia della famiglia reale che del Grande Fratello Vip. Tuttavia dopo 15 minuti circa la presentatrice è stata costretta ad interrompere il talk dedicato al reality show vip condotto da Alfonso Signorini per dare un’importante notizia ai numerosi spettatori a casa:

“Scusate, scusate…C’è un’ultim’ora…Interrompo un attimo la diretta del Grande Fratello Vip…Riguarda un tema molto importante…”

Successivamente la conduttrice ha rivelato che c’è un importante aggiornamento sul ‘caso dell’omicidio Saman’.

Mattino Cinque, la conduttrice non lo nasconde: “E’ un colpo di scena”

Federica Panicucci si è poi collegata subito con uno dei suoi giornalisti, che ha seguito da vicino questo caso per saperne di più. Quest’ultimo ha rivelato che pare sia spuntata un’intercettazione telefonica del padre, che confesserebbe ad un parente l’omicidio della figlia. Una volta che il giornalista ha dato questa notizia molto importante, la conduttrice, che non ha nascosto tutto il suo stupore nel vedere le unghie lunghe di Elenoire Ferruzzi, ha subito dichiarato che finalmente è arrivata la tanto agognata svolta su questo caso:

“Questo è davvero un colpo di scena…Finalmente si sa la verità…Arriva un’ammissione di suo padre…L’avevamo sempre pensato…E’ una notizia molto importante…”

La presentatrice ha poi fatto un breve riassunto su tutta questa brutta vicenda.

La conduttrice si scusa con i suoi ospiti in studio: “La notizia era molto importante”

Una volta finito di parlare di questo argomento Federica Panicucci si è scusata con i suoi ospiti in studio per aver interrotto così bruscamente il talk show dedicato al Grande Fratello Vip, ma ha anche dichiarato che una notizia di tale portata andava assolutamente data nei minimi dettagli:

“Ringrazio i miei ospiti…Chiedo scusa per questo cambio improvviso di argomento, ma la notizia era davvero molto importante…”

Sul finire della trasmissione la presentatrice di Mattino 5 ha ricordato al pubblico a casa tutti i programmi in onda questo weekend su Canale 5 e Rete 4, facendo presente che stasera non andrà in onda Quarto Grado per dare spazio a Giuseppe Brindisi con il suo programma Zona Bianca.