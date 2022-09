Mattino 5, problema in diretta: Federica Panicucci costretta a intervenire

Nuovo inconveniente a Mattino Cinque: audio altalenante durante la diretta di oggi

Si è appena conclusa una nuova puntata del rotocalco mattutino di Canale5 con tanti temi di attualità e gossip. L’appuntamento del giovedì con Francesco Vecchi e Federica Panicucci è stato però costellato da problemi tecnici che hanno pennellato alcuni momenti della trasmissione. Dopo l’approfondimento sul caro energia e il dibattito in studio con Matteo Salvini e Carlo Rienzi a cura del giornalista milanese, la linea è passata alla conduttrice di Cecina, al timone della seconda parte del programma dell’ammiraglia Mediaset. Peccato che la voce della compagna di Marco Bacini non è arrivata a casa. Il pubblico per pochi istanti ha visto soltanto il labiale della padrona di casa di Canale5, mentre dietro di lei venivano trasmesse le immagini del feretro della Regina Elisabetta arrivata a Westminster.



Federica Panicucci corre ai ripari dopo il problema tecnico in diretta: “Funziona? Ci siamo?”

Sono stati due i momenti con l’audio mancante a Mattino 5, durante l’introduzione della seconda parte del programma, prima della pubblicità, e con il ritorno in onda dopo lo stacco. Fortunatamente la conduttrice di Cecina ha subito segnalato il problema ed è corsa ai ripari fermandosi e regalando il suo sorriso al pubblico a casa. Solo pochi secondi di silenzio nello studio del rotocalco mattino dell’ammiraglia Mediaset in cui è subito stato risolto il problema. “Funziona? Ci siamo? Eccoci!”, ha commentato la presentatrice che ha poi proseguito la trasmissione senza più intoppi, parlando dei funerali della regina e dell’etichetta che i reali devono seguire. Insomma, è iniziata all’insegna degli inconvenienti la stagione tv per la presentatrice di Cecina, colpita da un calo di voce nelle scorse puntate e che ha dovuto gestire anche ieri una diretta movimentata.

Conduttrice di Mattino Cinque pronta per le nozze? Le ultime indiscrezioni

Appagata nel lavoro e in amore, Federica Panicucci presto presenterà Back to school, mentre la storia con Marco Bacini prosegue a gonfie vele. La coppia è ormai inseparabile da diversi anni e continua a mostrarsi felice e innamorata sui social, non è escluso che presto possa convolare a nozze. Le voci sul matrimonio della signora di Canale5 si susseguono ormai da tempo e la conduttrice non ha mai nascosto che nel suo futuro potrebbero esserci di nuovo i fiori d’arancio, ma la pandemia ha rallentato un po’ tutto. Sarà il 2023 l’anno propizio per le sue seconde nozze?