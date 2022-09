Mia Ceran, ardua sfida con Nei tuoi panni: “È un esperimento sociale”

Mia Ceran pronta per il suo nuovo programma su Rai2: “Ci saranno persone vere”

Rai2 ha deciso di cambiare volto rivoluzionando il suo palinsesto per la prossima stagione televisiva, 2022/2023. Infatti accanto a poche riconferme, come lo storico I Fatti Vostri e la seconda stagione di Citofonare Rai2, ci saranno molti programmi nuovi come Nei tuoi panni condotto da Mia Ceran. E proprio quest’ultima, stando alle dichiarazioni riprese e riportate da DavideMaggio.it, ha fornito delle anticipazioni sulla trasmissione spiegando, innanzitutto, di cosa si parlerà:

“Ogni giorno ci saranno persone vere che si metteranno nei panni degli altri: genitori e figli, suocera e nuora, marito e moglie. E’ un esperimento sociale ma anche un modo di fare la tv gentile.”

Anticipazioni Nei tuoi panni: tutto sul nuovo people show di Rai2

Il nuovo programma di Mia Ceran è un’ardua sfida. È stato definito come un people show, una sorta di via di mezzo tra docureality e talk show. Ogni settimana sarà protagonista una famiglia e ogni giorno un membro della famiglia prescelta prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo, proprio come suggerisce il titolo, si metteranno nei panni degli altri componenti della loro famiglia. La conduttrice, invece, da un lato guiderà il racconto in studio e dall’altro commenterà le varie situazioni che si verranno a creare con degli esperti: psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare, i quali daranno consigli e soluzioni. La trasmissione, inoltre, si pone l’obbiettivo di trattare tematiche attuali delicate e sentite come il bullismo, la gravidanza assistita, l’accoglienza dello straniero ecc. Il sito di D.M. ha raccolto anche altre dichiarazioni della conduttrice:

“Abbiamo pensato a una trasmissione di ascolto. Siamo tutti più collegati e connessi ma ci capiamo meno, siamo inclini a dare giudizi anche violenti, siamo noi stessi oggetto di giudizi forti e allora abbiamo pensato di creare uno spazio che fosse un luogo di empatia.”

Slitta la data d’inizio del nuovo programma di Rai2? Le ultime indiscrezioni

A partire da lunedì 12 settembre il pomeriggio di Rai2 avrà un nuovo volto, dopo la cancellazione di Detto Fatto il suo posto verrà preso da Bella Mà di Pierluigi Diaco e dal nuovo programma di Mia Ceran. Su quest’ultimo, però, ci sono delle perplessità sulla data d’inizio che potrebbe slittare di qualche giorno.