Michelle Hunziker choc: “Sono denutrita”, brutto inconveniente in Germania

Nota conduttrice torna in Italia e svela: “Sono denutrita, ho perso peso”

È terminata l’esperienza in Germania di Michelle Hunziker che ha presentato il Digitalx 2022. La conduttrice ha mostrato il suo viaggio in auto verso l’aeroporto e non ha potuto fare a meno di svelare un piccolo problema che l’ha colpita proprio in queste ore. Con l’ironia che la contraddistingue, la bella Svizzera ha raccontato di aver saltato il pasto per colpa della sua collaboratrice, Laura Barenghi:

“Sono denutrita, ha preparato i panini ma li ha mangiati tutti lei. A me non è rimasto niente. Sono dimagrita almeno di un chilo”.

Sempre con il sorriso, l’ex moglie di Tomaso Trussardi ha bacchettato la sua truccatrice sottolineando: “È bravissima con il makeup e i capelli, mi fa dei look pazzeschi però si spazzola via tutto”.



Michelle Hunziker rapita da Jessica Alba: “Ha ispirato la creazione del mio brand”

Felice di aver partecipato dal Digitalx 2022, la conduttrice che ha accettato una nuova sfida, ha voluto postare un lungo post di ringraziamento e ha svelato su Instagram: “Ho approfittato di quest’evento, sono stata in ascolto per farmi ispirare da grandi manager su come far crescere le aziende sempre di più verso la sostenibilità abbinata alla digitalizzazione”. La conduttrice svizzera ha poi avuto l’onore di intervistare Jessica Alba che ammira come attrice e imprenditrice, svelando un segreto:

“Pensate che 7 anni fa la Honest Company mi è stata d’ispirazione per far nascere il mio Brand. Oggi è stato un vero piacere intervistare la sua fondatrice Jessica Alba”.

“Torno a casa con un sacco di nuove idee”, la rivelazione della nota conduttrice

Arricchita e felice, Michelle Hunziker ha ammesso di essere “tornata a casa con un sacco di nuove idee per Goovi”, la sua azienda di prodotti naturali. Intanto la conduttrice ha chiuso la storia con Giovanni Angiolini, il medico sardo ex concorrente del Grande Fratello Vip con il quale ha trascorso l’estate tra gite in barca e momenti di relax in spiaggia. Una passione estiva, nata dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi ufficializzata lo scorso gennaio, che si sarebbe bruciata velocemente. Al momento la conduttrice sarebbe perciò single. Il 2022 riuscirà a portare alla bella svizzera un nuovo amore? Al tempo le risposte. Per il momento sembra essere proiettata verso il lavoro.