Michelle Hunziker pronta per una nuova sfida: “Da quando ho vent’anni…”

Nota conduttrice pronta per una nuova avventura: arriva una conduzione in Germania

Ha fatto le valigie proprio ieri Michelle Hunziker che, in attesa del ritorno dietro il bancone di Striscia la notizia, è volata in Germania per una nuova conduzione. Aiutata dalle figlie e dal suo cagnolino, che ha addentato un vestito rosa di Moschino, la bella svizzera è atterrata a Colonia per condurre il Digitalx 2022. “È un evento importante, riguarda tutto quello che è innovativo nella digitalizzazione nel mondo” ha raccontato la presentatrice che, attraverso un auto elettrica, insieme alla sua collaboratrice Laura Barenghi ha poi raggiunto l’hotel in cui ha soggiornato. Ammaliata dalla vista della città al tramonto, prima di iniziare a lavorare, ha commentato su Instagram Stories:

“Tutte le volte che torno in quest’albergo, da quando ho vent’anni, per lavorare ritrovo questo fascino incredibile del nord europeo… bellissimo”.

Michelle Hunziker, incidente con l’arricciacapelli: “Mi ha bruciata viva”

Non sono mancati gli imprevisti però per la bella conduttrice svizzera che si è concessa anche un aperitivo al tramonto con la sua manager tedesca e Laura Barenghi. Proprio durante la preparazione per l’evento da lei presentato ha avuto un brutto “incontro” con l’arricciacapelli. Mentre la sua collaboratrice le acconciava la chioma bionda infatti, il ferro caldo le ha toccato l’orecchio bruciandola. “Bruciata viva” ha commentato ironicamente l’ex moglie di Tomaso Trussardi che non ha nascosto il dolore, ma è riuscita a rendere divertente anche il piccolo imprevisto. Subito dopo ha mostrato il suo look con capelli mossi, trucco elegante e abito blu, ringraziando Laura Barenghi per il lavoro svolto.

Ex di Tomaso Trussardi ancora single: tutte le novità dopo la fine della storia con Giovanni Angiolini

Intanto dopo la fine del suo secondo matrimonio, annunciata lo scorso gennaio, Michelle Hunziker avrebbe chiuso la breve storia estiva avuta con l’ex gieffino Giovanni Angiolini. Anche con il medico sardo sarebbe terminato l’amore e al momento la conduttrice svizzera sarebbe ancora single. L’ex marito invece in queste settimane è stato paparazzato in dolce compagnia e potrebbe aver voltato pagina dopo la fine dell’unione con la bella svizzera. Intanto il gossip sulla famiglia Hunziker impazza anche per via della figlia Aurora e delle voci sulla sua presunta gravidanza, legate anche a foto sospette.