Michelle Hunziker, nuova doccia fredda: ancora problemi per il suo show

Michelle Impossible 2 slitta ancora: nuovi problemi per lo show di Canale5

Doveva partire questo autunno lo show di Michelle Hunziker che aveva chiuso la scorsa stagione televisiva con ottimi risultati, tanto da far pensare a una seconda edizione. E così, mentre per tutta l’estate si è parlato del ritorno in grande stille della conduttrice svizzera nel prime tv della rete ammiraglia già da settembre, in queste settimane è stato ufficializzato lo slittamento. A confermare la notizia è stato anche Alberto Dandolo sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Oggi in cui ha svelato anche dei retroscena inediti sul programma. “La conduttrice si è vista rimandare la messa in onda del suo spettacolo” ha raccontato il giornalista che poi ha confermato:

“Il programma di prima serata previsto per questo autunno è slittato all’inizio del prossimo anno”.

Bisognerà perciò attendere il 2023 per rivedere la conduttrice al timone di un programma tutto suo. Ma al momento non è stata svelata la data di messa in onda e le certezze sembrano veramente poche.



Michelle Hunziker: “Problemi di budget per il suo show”, la rivelazione di Alberto Dandolo

A svelare perchè il programma Michelle Impossible 2 è stato rimandato è stato proprio il giornalista che ha dichiarato nella sua rubrica “Forse non tutti sanno che”:

“La ragione? Problemi di budget. I costi sono troppo alti e vanno rivisti e ridimensionati”.

Insomma, tutto sembrerebbe ancora in fase embrionale per il programma. Intanto la conduttrice Svizzera, che ha avuto dei problemi in casa di recente, si appresta a diventare nonna e ha chiuso la sua storia d’amore con Giovanni Angiolini. La liaison con il medico sardo, ex protagonista del Grande Fratello, si è conclusa alla fine dell’estate dopo pochi mesi di frequentazione. La bella Svizzera è tornata così a Milano, nella sua nuova casa, dopo una lunga estate trascorsa in Costa Smeralda.

Conduttrice pronta per una nuova sfida: “È tutto emozionante ed eccitante”

Intanto in queste settimane l’attenzione di Michelle Hunziker è rivolta alla sua azienda di cosmetici e prodotti naturali. La conduttrice ha accettato con emozione una nuova sfida, su Instagram infatti ha raccontato che i suoi prodotti cosmetici vestiranno i visi delle modelle in un importante sfilata domani. “È tutto emozionante ed eccitante”, ha commentato, fiera dei risultati raggiunti dalla sua Goovi lanciata ora nel mondo della moda.