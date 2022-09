Michelle Hunziker, distrazione fatale in casa: “Sbrandellato tutto!”

Nota conduttrice si distrae e il cane crea il caos in casa: “Ha sbrandellato tutto il peluche”

Si è trasferita in una nuova casa a Milano Michelle Hunziker che, dopo la separazione dello scorso gennaio dal marito Tomaso Trussardi dopo otto anni di unione, ha voltato pagina, cambiando vita, a partire dalla sua abitazione. Poche ora fa però la conduttrice è incappata in un altro inconveniente causato dai suoi amatissimi cani, più precisamente da Odino:

“Mentre facevo stories Odino ha sbrandellato tutto il peluche…”.

Questo lo sfogo della presentatrice che ha mostrato poi nelle sue storie su Instagram le immagini dell’orsetto (probabilmente un gioco delle sue figlie minori) rotto e dell’imbottitura sparsa per il pavimento. Insomma, i video di promozione dei prodotti della sua azienda sono costati cari alla conduttrice che ha però rimediato subito al piccolo imprevisto domestico, pronta per un lunedì mattina all’insegna del buonumore.



Michelle Hunziker ironizza sull’inconveniente in casa: “Qui sempre tutti affamati”

Ha trovato il modo per scherzare sul piccolo problema avuto con il cane la conduttrice svizzera che ha mostrato nelle sue storie, i suoi adorati animali a quattro zampe commentando: “Qui sempre tutti affamati”. Negli ultimi giorni la presentatrice è stata impegnata in Germania, dove è stata la moderatrice del Digitalx 2022, evento in cui ha potuto intervistare Jessica Alba che con la sua azienda ha ispirato la Goovi. Anche in quell’occasione, in tono ironico, la bella svizzera ha svelato un problema causato dalla collaboratrice. Intanto ferve l’attesa per rivedere l’ex di Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti di nuovo in tv con un programma tutto suo. Ma l’attesa potrebbe finire presto per i fans della conduttrice.

Conduttrice di Canale5, i nuovi impegni professionali: quando andrà in onda Michelle Impossible 2

Terminata l’estate e la breve storia d’amore con Giovanni Angiolini, il medico sardo ex protagonista del Grande Fratello con cui è stata paparazzata in questi mesi, Michelle Hunziker continua a promuovere i prodotti della Goovi, la sua azienda di cosmetici e integratori naturali per donne. A quanto pare invece il suo show in prima serata, inizialmente previsto per settembre, andrà in onda nel 2023, anche se la data esatta non è stata ancora rivelata. Sicuramente la bella svizzera tornerà anche dietro il bancone di Striscia la notizia, probabilmente la prossima primavera, come nella scorsa stagione televisiva. Intanto la conduttrice è tornata single e continua ad essere attivissima sui social, postando video divertenti e mostrando la sua quotidianità in casa tra figlie, affetti e amici a quattro zampe.