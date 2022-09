Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Il gossip

Ritorno di fiamma per l’ex coppia? “Si vocifera che ci sia stato un riavvicinamento”

Dopo la fine della loro storia annunciata a gennaio, sembra essere tornato il sereno tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. In particolare stanno spuntando i primi indizi social che fanno pensare a un probabile ritorno di fiamma. A dire la sua ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano: “Si vocifera che ci sia stato un riavvicinamento”.

La famosa conduttrice è tornata con l’imprenditore? Spunta l’anello al dito

La nota conduttrice Michelle Hunziker che di recente ha avuto un brutto inconveniente in Germania, da quando la sua relazione con Giovanni Angiolini è giunta al termine, è parecchio al centro del gossip. C’è una nuova indiscrezione su di lei, poichè si mormora che ci sia stato un riavvicinamento con il padre delle sue figlie Sole e Luna. A esprimere il proprio parere ci ha pensato l’influencer napoletana Deianira Marzano, che riferendosi alla showgirl svizzera ha affermato: “L’hanno vista con i cagnolini, alcuni dicono che portava la fede, ma attenzione quello è un anello simile a questo che però è messo al contrario”. La blogger inoltre ha mostrato delle fotografie in cui la 45enne a quanto pare è in compagnia di Odino, il cane del famoso imprenditore, e ha scritto: “Ritorno di fiamma?”. La risposta di un utente della rete è stata: “E’ il trilogy che portava sempre al posto della fede, se vai nelle foto di quando erano ancora sposati, è lo stesso anello“.

Un giornalista conferma le ultime voci sulla madre di Aurora Ramazzotti: “Notizia fondata”

Intanto il giornalista Vittorio Feltri e storico amico della famiglia Trussardi, ai microfoni di Novella 2000 ha considerato veri gli ultimi rumors: “Non dubito affatto che la notizia sia fondata”. Il politico e opinionista poi ha criticato Giovanni Angiolini: “Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino”. Infine non si è fatta attendere una chiara frecciatina all’ex gieffino, visto che l’ha punzecchiato con queste parole: “La signora deve essersi accorta di avere scambiato il fustino buono con quello sotto marca e non me ne voglia il dottore, senza dubbio in gamba, se azzardo questa esternazione”. Non sono mancati complimenti all’imprenditore, dopo aver specificato di non avergli telefonato per farsi i fatti suoi: “E’ quasi un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. E’ bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente”.