Mika, dramma sull’addio della madre: “Vivo ogni giorno come fossi morto”

Il cantante si sfoga sulla morte della madre: la drammatica confessione

Oggi Mika ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Sette. Ed in questa circostanza ha raccontato della sua vita costellata da tante gioie, ma anche da veri e propri drammi. A tal proposito il popolare cantante di origini libiche ha anche parlato di sua madre venuta a mancare per via di un tumore al cervello. Un lutto che non è riuscito a superare del tutto. Al settimanale ha rivelato che senza di lei ed il suo supporto è stato costretto a reinventare la sua vita:

“Ho dovuto inventarla. Non vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, ma vivere ogni giorno come se fossi morto…Visto da quella prospettiva è tutto meraviglia…”

Mika parla del sequestro di suo padre: “Quando è tornato è stato come trovarsi davanti a uno sconosciuto”

Il popolare cantante di origini libiche, sempre in questa lunga intervista rilasciata al magazine Sette, ha anche parlato di un altro dramma vissuto direttamente sulla sua pelle. Difatti quest’ultimo ha rivelato che purtroppo suo padre è stato sequestrato per 7 lunghi mesi. Com’è successo? E’ stato costretto a svolgere lavori pericolosi nella sua vita, e una sera ha accettato l’incarico di andare a chiudere una banca in Kuwait:

“Peccato che quella notte Saddam Hussein ha invaso quel Paese e mio padre è stato sequestrato…”

Una volta che poi è stato liberato l’artista ed i suoi fratelli hanno faticato davvero a riconoscerlo: “E’ tornato magrissimo, la barba lunga, taciturno. Per noi figli è stato come trovarsi davanti a uno sconosciuto, ne eravamo intimiditi…” Ed infatti nessuno di loro è più riuscito a chiamarlo papà.

L’artista e le sue difficoltà a Londra: “A scuola non sono stato accettato”

Nella sua vita Mika ha vissuto in diverse città, tra cui Parigi e Londra. E proprio nella città inglese ha vissuto momenti complicati a scuola, visto che né gli alunni né i professori lo hanno mai accettato:

“C’è stata una professoressa che di me ha scritto: “Pigro, idiota, scemo, inconsapevole, stravagante…”

Purtroppo lui ha reagito chiudendosi in sè stesso e alla fine è stato cacciato. In sua difesa si è però sempre schierata l’amata madre.