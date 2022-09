Mina Settembre 2, Serena Rossi devastata: “Alla fine di ogni puntata…”

“Quel grazie mi devastava, ero commossa”, il retroscena su Mina Settembre 2

Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione della fiction con protagonista Serena Rossi. L’attrice partenopea ha condiviso su Instagram Stories il momento, regalando ai suoi followers alcune novità sulla seconda stagione della serie tv in partenza domenica 2 ottobre su Rai1. Ha raccontato un segreto su quello che succede alla fine di ogni puntata, quando il suo personaggio (un assistente sociale del consultorio di Napoli) riesce ad aiutare una persona disagiata:

“Alla fine di ogni puntata io mi commuovevo, a me quel ‘grazie’ mi devastava perchè pensavo a quanta fatica aveva fatto Mina”.

L’attrice ha raccontato che il suo personaggio è una donna “poco concentrata su se stessa, concentratissima sugli altri” che sa ascoltare e non giudica.



Serena Rossi lancia lo spoiler sulla fiction di Rai1: “I problemi diventeranno due”

La prima stagione di Mina Settembre si era chiusa con la protagonista alle prese con una scelta sentimentale, ma la seconda sarà altrettanto ricca di sorprese. L’attrice partenopea ha infatti rivelato su Instagram:

“Se Mina ha una mamma piuttosto ingombrante con cui ha avuto un rapporto problematico, quest’anno i problemi diventeranno due”.

Ha infatti raccontato che arriverà la zia Rosa, “interpretata da quell’uragano di Marisa Laurito”, in un momento in cui la madre non ci sarà, e non mancheranno le situazioni imbarazzanti.

Mina Settembre anticipazioni nuova stagione: “Arriveranno risposte”, lo spoiler dell’attrice protagonista

Oltre a scoprire chi sceglierà Serena Rossi tra il ginecologo Domenico e il marito Claudio, nella nuova stagione della serie tv bisognerà capire se la protagonista perdonerà la sua migliore amica. L’attrice partenopea ha infatti sottolineato:

“Arriveranno risposte a domande rimaste aperte! La prima stagione non si è veramente chiusa, Mina non è riuscita a scegliere tra Domenico e Claudio non è riuscita a perdonare la sua migliore amica Irene”.

L’artista ha poi dichiarato di avere molto stima del suo personaggio “un’eroina moderna, bella nella sua normalità, nelle sue imperfezioni e nel suo essere una donna che non ha bisogno di un principe accanto”. Ha ammesso che la forza della serie tv sta proprio nel voler comunicare che “ogni donna più essere felice e appagata come meglio crede”, anche senza avere necessariamente accanto un uomo che la protegge. In più nella seconda stagione si toccherà anche il delicato tema dell’educazione sentimentale e sessuale degli adolescenti.