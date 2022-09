Morta Lydia Alfonsi, attrice tra i protagonisti de La vita è bella con Benigni

E’ morta un’attrice del famosissimo film La vita è bella, con Roberto Benigni

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta l’attrice Lydia Alfonsi, considerata “l’ultima diva di Parma”. Classe 1928, originaria della città che abbiamo appena menzionato, l’artista si è spenta all’età di 94 anni. La morte è avvenuta nella giornata di ieri, 21 settembre 2022, come apprendiamo dal sito Donna Glamour, che utilizziamo come fonte. Sempre dal sito in questione, scopriamo che a circondare Lydia al momento della morte c’erano i nipoti (non aveva figli), in particolare Alberto Ghirarduzzi, figlio della sorella Marcella venuta a mancare nel 2006, il quale ha espresso il suo grande dispiacere per l’addio della zia.

“Lydia Alfonsi era generosa ma provata dai dolori”, le parole struggenti del nipote

Ha definito l’amata zia “generosa ma ormai provata dai dolori” il nipote, come segnala il sito citato nel paragrafo precedente, il quale precisa che la dichiarazione in questione è stata rilasciata alla Gazzetta di Parma. Non si conoscono, almeno per il momento, le cause della morte dell’attrice, ma le parole del nipote Alberto lasciano ben intendere che fosse malata. Sicuramente nelle prossime ore o nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più sia sulle cause della morte che sul luogo e l’orario dello svolgimento dei funerali.

Biografia e carriera dell’attrice che ha recitato con Roberto Benigni nel film La vita è bella

Lydia Alfonsi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, della recitazione in particolare, lavorando con il gruppo teatrale “gioventù studentesca”. Ha esordito come attrice protagonista nel 1946, ma il successo vero e proprio è arrivato nell’epoca degli sceneggiati televisivi in bianco e nero. La critica francese l’ha premiata come migliore attrice televisiva italiana, mentre il Presidente Pertini l’ha nominata “Grand’ufficiale della Repubblica Italiana”. E’ apparsa per l’ultima volta nel grande schermo accanto a Roberto Benigni, ne La vita è bella, film nel quale ha interpretato l’editrice Guicciardini.