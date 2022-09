Morto Manuel Vallicella: l’ex tronista di Uomini e Donne si è suicidato

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 21, 2022 , in Uomini e Donne

Uomini e Donne, è morto l’ex tronista: si è suicidato a soli 35 anni

Nella notte è arrivata una notizia che mai avremmo voluto darvi. Cos’è successo? Purtroppo si è tolto la vita Manuel Vallicella. Aveva solo 35 anni. Come riportato dal portale Biccy.it, a dare la triste notizia la scorsa notte sui social è stato il suo amico tatuatore Enrico Ciriaci: “Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP…” Una notizia che ha lasciato tutti i suoi fan davvero senza parole. Ovviamente si sono già tutti precipitati sul suo profilo personale instagram per fare alla famiglia le più sincere condoglianze.

Manuel Vallicella si è suicidato: qual è il motivo che l’ha portato a fare questo gesto estremo?

Il portale di gossip Biccy.it ha subito contattato privatamente l’amico dell’ex tronista suicidato per sapere il motivo di questo suo gesto estremo. Purtroppo non è dato saperlo. Difatti il sito web ha rivelato che l’amico dell’ex pratagonista di Uomini e Donne si è limitato a confermare che si è volontariamente tolto la vita:

“Contattato privatamente il ragazzo ha specificato che Manuel Vallicella è morto togliendosi volontariamente la vita…”

A confermare la notizia anche l’influencer Amedeo Venza, che su instagram gli ha dedicato un post per dargli l’ultimo saluto.

L’ex tronista suicidato ha rivelato: “Partecipare al dating show mi ha salvato la vita”

Un po’ di tempo fa Manuel Vallicella ha risposto ad alcune curiosità dei suoi tanti follower su instagram. E a chi gli ha chiesto come valuta la sua esperienza a Uomini e Donne, ha risposto di credere che gli abbia salvato la vita in un certo senso:

“Mi è servita come crescita personale l’esperienza in tv? Personalmente sì. Per alcuni aspetti mi ha salvato la vita…”

Sulla sua esperienza nel dating show ha poi rivelato di custodire ricordi bellissimi, anche se ha preferito non scendere nello specifico.