Morte Regina Elisabetta, Gassman travolto dalle polemiche: ecco perchè

Alessandro Gassman dà l’ultimo saluto alla Regina: “Mi stava molto simpatica”

Ieri alle 19.30 in punto la Famiglia Reale inglese ha annunciato la morte della Regina Elisabetta. E da quel momento in poi i post di condoglianze delle persone note e meno sono si sono susseguiti sui social. Tra loro anche il popolare attore di origini romane ha voluto esprimere un suo pensiero sulla nobildonna scrivendo su twitter di aver sempre provato una certa simpatia nei suoi confronti (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza…”

Morta la Regina Elisabetta, l’attore massacrato sui social: il suo post non piace

Successivamente Alessandro Gassman, sempre in questo suo post pubblicato in queste ultime ore su twitter, ha anche rivelato ai suoi numerosi follower di essere dispiaciuto per la morte della nobildonna come lo sarebbe per qualsiasi persona:

“Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. Elizabeth II rip…”

Un post questo che poco è piaciuto al popolo del web, che ha subito colto la palla al balzo per attaccare l’attore. Il motivo? In pratica c’è chi ha accusato l’attore di aver voluto fare l’alternativo: “A volte, si vuol essere per forza alternativi. Si può anche non dir niente, a volte…” E dello stesso tenore decine e decine di altri post di persone assai indignate.

L’attore al centro delle polemiche per un suo post sulla morte della Regina: la sua reazione

Alessandro Gassman non si è comunque scomposto più di tanto per queste critiche durissime ricevute per il post sulla morte della Regina Elisabetta. E tra i tanti post offensivi ha scelto di pubblicarne uno in particolare sulla sua bacheca. Nel suddetto messaggio qualcuno ha dichiarato senza troppi convenevoli che qualora dovesse venire a mancare lui stapperebbe una bottiglia: “Io invece se muori tu stappo una bottiglia…” A corredo di questo commento al vetriolo il popolare attore ha preferito scherzarci su, limitandosi a dire quanto segue: “Vi do la buona notte con questo tweet di Claudio, che porta bene…”