NCIS Los Angeles, programmazione stravolta: a rischio il prossimo episodio?

Programmazione ballerina per la tredicesima stagione del telefilm in onda la domenica sera su Rai2

Sta trasmettendo in questo periodo Rai2 i nuovi episodi di NCIS Los Angeles, in onda con la tredicesima stagione, dopo il successo delle precedenti andate in onda sempre sul secondo canale della Rai. Tuttavia, dopo la mancata messa in onda di domenica scorsa, 11 settembre, l’episodio slittato al 18 rischia di essere rinviato ancora, stando a quanto apprendiamo dal sito di Rai2 che alle 21.00, orario in cui dovrebbe iniziare la puntata, indica un appuntamento di TG2 Post, proprio com’è successo domenica scorsa. Al momento, dunque, pare che l’episodio dal titolo “Verità apparente” non verrà trasmesso, ma non si esclude un colpo di scena da qui al fine settimana.

NCIS Los Angeles: quando proseguirà la messa in onda della nuova stagione su Rai2?

La stagione n° 13 del telefilm, composta da 22 episodi, negli Stati Uniti è stata trasmessa tra lo scorso anno e quest’anno. In Italia la programmazione, come indica la pagina Wikipedia ufficiale della serie tv, è iniziata il 7 agosto con il primo episodio, al quale il 14 è seguito il secondo. Solo il 5 settembre sono arrivati il terzo e il quarto, mentre il quinto, il cui titolo lo abbiamo riportato nel paragrafo precedente, è ancora in attesa di essere trasmesso poiché al suo posto il 18 ci sarà, molto probabilmente, uno speciale del TG2, come abbiamo già detto. Intanto riportiamo brevemente, nel terzo paragrafo, la trama di “Verità apparente”.

Anticipazioni e trama del quinto episodio di NCIS Los Angeles 13, “Verità apparente”

Da DiPiùTV apprendiamo che nel prossimo degli episodi inediti di NCIS Los Angeles Laura Song, un’informatrice della marina statunitense, viene scoperta dai servizi segreti cineti: mentre Sam e Callen decidono di portare la donna in un luogo sicuro, Kensi e Deeks cercano di proteggere la giovane figlia della spia, che non sapeva nulla della doppia vita della madre.