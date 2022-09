Nina Moric si sfoga nuovamente contro Fabrizio Corona: “Non farei mai…”

Nina Moric senza pace: dopo i problemi di salute, lancia un’altra frecciatina a Fabrizio Corona

La famosa modella croata Nina Moric come fa di solito condivide foto e pensieri con i fan tramite le sue storie Instagram e qualche ora fa è tornata a parlare anche di Fabrizio Corona lanciandogli una frecciatina. I due non si sono lasciati bene anni fa e l’ex moglie ha voluto sottolineare nuovamente alcuni comportamenti dell’imprenditore che non le sono piaciuti: “Potrei essere molte cose, e ce ne sono ancora di più che io non lo sono, ma non ti farei mai quello che hai fatto a me, a Carlos e penso che questo la dice lunga”. Seppur non nominandolo esplicitamente, è chiaro che Nina Moric si riferisca ancora ad alcuni comportamenti avuti da Fabrizio Corona con lei e con loro figlio in passato.

Nina Moric e la speranza di ricongiungersi col figlio Carlos: “Potremmo incontrarci di nuovo, io e te”

Nina Moric, che ultimamente ha raccontato di avere dei problemi di salute non irrilevanti, ha sempre la speranza di tornare a vivere con suo figlio Carlos, il quale ha scelto di stare con il padre per i diversi punti di vista rispetto alla madre. Dopo la dedica toccante di qualche giorno fa, la modella croata ha pubblicato alcune frasi riferite al figlio, anche in tono polemico, seguite poi da qualche foto e video che li ritrae felici insieme: “Voglio soltanto sapere come sei diventato?… leggi le copertine o leggi anche il finale… Continua a creare così potremmo incontrarci di nuovo. Senza confini, saremmo liberi. Io e te”. Nina Moric non perde quindi la speranza di riabbracciare il figlio Carlos e di poter ricostruire il loro rapporto.

Fabrizio Corona e la chiusura del profilo Instagram in seguito ai suoi interventi su Totti e Ilary Blasi: le ultime

Nei giorni passati Fabrizio Corona ha avuto altri pensieri per la testa e non ha replicato alle frecciatine della sua ex moglie Nina Moric. Infatti, da quando è uscita l’intervista di Totti contro Ilary Blasi con anche la risposta di quest’ultima, Fabrizio Corona non ha fatto altro che cercare di prendersi la sua rivincita sbugiardando i due dopo la loro separazione, non dimenticando mai gli strascichi lasciati anche dalla discussione tra lui e la stessa Blasi al GF Vip di qualche anno fa. Fabrizio Corona, dopo aver mostrato di aver ricevuto un messaggio da Francesco Totti, senza aprirlo, e dopo tutte le cose dette contro i due ex coniugi ha subito la chiusura del suo profilo Instagram. Vedremo se riuscirà a riaprirlo o a continuare a dire la sua in un altro modo.