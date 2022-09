Oggi è un altro giorno, Francesco Facchinetti si ricrede: “Fedez? Ha talento”

Francesco Facchinetti cambia idea su Fedez: “È un talento ma non sa di esserlo”

Alcuni anni fa, precisamente nel 2014, hanno fatto molto scalpore degli scambi di battute non troppo carini tra il rapper ed il produttore musicale. In sintesi il primo aveva definito in un’intervista il secondo famoso solo per essere figlio di Roby Facchinetti ed il secondo a sua volta aveva risposto per le rime, invitandolo a non nominarlo ne insultarlo pubblicamente. Ma adesso, a distanza di anni i rapporti tra i due come sono? Facchinetti ha rotto il silenzio ospite ad Oggi è un altro giorno:

“Con Fedez ho lavorato per un po’ di tempo e per me è come Cristiano Ronaldo, è come Messi e la cosa bella dei talenti è che loro non sanno quello che sono e questa è una cosa che mi fa impazzire.”

Oggi è un altro giorno, il produttore sul racconto della malattia del rapper: “È pieno di fragilità”

Francesco Facchinetti, nel salotto di Serena Bortone, ha rivelato di aver risolto i vecchi dissapori con Fedez tanto che durante l’ultimo Sanremo gli ha anche inviato un messaggio per complimentarsi della performance e dirgli che gli voleva bene. Il rapper milanese è sempre sotto riflettori e non solo condivide aspetti del suo lavoro sui social ma anche e soprattutto la sua vita privata con la moglie ed i, figli. Di recente, tra l’altro, sempre sui social ha documentato la sua malattia. E su questo il produttore ha detto la sua:

“Nella mia vita ho imparato a capire e comprendere gli altri senza pensare che la verità assoluta sia la mia e se raccontare la malattia l’ha fatto stare meglio ha fatto bene perché alla fine non fa male a nessuno.”

E poi ha aggiunto: “Io penso che per arrivare a raccontare delle cose, a scriverle e a farle vivere agli altri devi essere pieno di fragilità perché altrimenti non ce la fai.”

Francesco Facchinetti ospite nel talk di Rai1: “Della malattia di Fedez ho saputo come tutti”

Il produttore ha concluso l’argomento sul rapper milanese ammettendo che ha saputo della sua malattia come tutti, dai social e non da lui personalmente. Insomma dopo anni e scontri infuocati adesso i rapporti tra i due sono buoni e distesi mentre Facchinetti di recente ha rischiato il licenziamento per un gesto eclatante.