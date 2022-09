Francesco Facchinetti nei guai dopo un gesto eclatante? “Rischio il posto”

Problemi per il produttore e cantante: “Piuttosto che parlare di Totti e Blasi rischio il posto”

Francesco Facchinetti rischia di perdere la conduzione del suo programma su Radio105? A giudicare da ciò che è successo nelle scorse ore e dal suo lungo e durissimo sfogo su Instagram sembra proprio di si. Nel dettaglio, il cantante conduce il programma radiofonico 105 Kaos e durante la scorsa puntata, pur di non parlare del gossip del momento, ovvero della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha lasciato i suoi due colleghi in studio e non ha proseguito la diretta. In seguito si è così giustificato sui social:

“Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose piuttosto rischio il posto.”

Francesco Facchinetti si scusa dopo il gesto eclatante: “Non è da professionisti”

Il conduttore del programma radiofonico, che va in onda da lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00, in seguito si è scusato con i radioascoltatori per il gesto compiuto:

“Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti.”

Aggiungendo che qualora si fossero presi dei provvedimenti contro li avrebbe accettati. In realtà, almeno per il momento, non sembra che il suo gesto di lasciare la diretta abbia avuto ripercussioni.

Duro sfogo del conduttore: “Non amo parlare della vita degli altri”

Infine, sempre attraverso le sue Instagram storie, Francesco Facchinetti, reduce dal ricovero in ospedale, ha sottolineato perché ha interrotto il suo programma in radio: “Non amo parlare dei fatti degli altri.” Da quando è uscita fuori la notizia della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi dopo 20 anni di matrimonio e tre figli, in molti hanno speculato sulla vicenda dicendo la loro opinione. Alcuni si sono detti amici dell’uno, altri dell’altra ma in molti si sono gettati a capofitto sul gossip. Da questo punto di vista è quindi apprezzabile e condivisibile il ragionamento del giurato de Il cantante mascherato: le vicende private della coppia, alla fine, le sa realmente soltanto la coppia stessa.